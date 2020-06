L'accés rodat a Àrreu haurà d'esperar uns mesos més

La finalització del primer accés rodat al nucli d'Àrreu, al municipi d'Alt Àneu (Pallars Sobirà, haurà d'esperar uns mesos més. Abans que esclatés la crisi de la Covid-19 l'Ajuntament tenia a punt el projecte de la tercera i última fase dels treballs i estava pendent de poder-lo presentar a la Diputació de Lleida per rebre els diners que li feien falta per executar-la. L'arribada de la pandèmia, però, ho ha trastocat tot i aquesta ajuda encara no s'ha pogut concretar.

L'alcalde d'Alt Àneu, Xavier Llena, ha explicat a l'Ara Pirineus que "ja hem demanat cita amb la Diputació de Lleida i els hem dit que tenim el projecte a punt, però encara no ens han donat hora". L'objectiu de l'Ajuntament era disposar dels diners per poder fer les obres - xifrades en uns 60.000 euros- durant els mesos d'estiu i que l'accés estigués a punt per a la tardor, de manera que les primeres nevades no afectessin els treballs. Ara, però, no es veu factible complir aquest calendari.

Les obres per habilitar un accés rodat a Àrreu van començar la tardor del 2018 i fins ara s'han fet les dues primeres fases. La darrera preveu aplanar el terreny, per tal que els vehicles puguin circular per aquesta pista de terra de prop d'un quilòmetre que comunicarà el nucli d'Àrreu amb la carretera que va d'Alòs d'Isil a Esterri d'Àneu.

Cal dir que Àrreu va quedar despoblat el segle passat i la majoria de cases estan en estat ruïnós. Tot i això, alguns propietaris i descendents dels darrers habitants feia temps que demanaven un accés rodat per poder restaurar els seus immobles. Actualment, al poble només s'hi pot accedir a peu per camins de ferradura.

Ajuda per recuperar el camí medieval

El que sí que ja ha aconseguit l'Ajuntament d'Alt Àneu ha estat una ajuda de 40.000 euros del Parc Natural de l'Alt Pirineu per tal de poder recuperar el camí medieval que surt de Borén, passa pel pont romànic, puja cap a Àrreu, l'ermita de la Mare de Déu de les Neus i arriba fins a Sorpe. El projecte tenia un cost total de 70.000 euros, però amb l'ajuda rebuda i amb alguns recursos complementaris l'Ajuntament creu que podrà dur a terme els treballs igualment. Llena ha explicat que l'ajuda encara no és definitiva, però "quan ho sigui, la idea és treure les obres a concurs per poder-les executar aquest any si el temps ho permet".