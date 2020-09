La Seu aconsegueix celebrar l'Escanyabocs més complicada

La Seu d'Urgell ha aconseguit celebrar aquest cap de setmana la seva Escanyabocs més complicada. Les mesures de seguretat i la limitació de participants, a conseqüència del covid-19, han marcat aquesta clàssica prova esportiva alturgellenca. Des de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell han assegurat que aquesta tretzena edició ha estat " atípica però alhora exitosa gràcies a l'escrupolosa aplicació dels protocols anti-Covid marcats per la Secretaria General de l'Esport i les diferents federacions esportives, així com la responsabilitat que han demostrat els 373 esportistes que hi han participat complint amb les normes de seguretat sanitària".

Des del consistori han recordat que enguany l'organització de l'Escanyabocs havia confeccionat un protocol d'actuació per protecció contra el Covid-19 que es va fer arribar a tots els i les esportistes. Aquestes mesures han implicat canvis en la distribució dels espais i dels circuits del Parc del Segre, en el protocol d'actuació en els avituallaments, així com l'aplicació de les normes sanitàries obligatòries com l'ús de mascareta, el rentat de mans i la distància de seguretat entre participants i voluntaris.

Per tot plegat, l'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, ha felicitat la tasca organitzativa del Servei d'Esports de l'Ajuntament urgellenc que encapçala el regidor Carlos Guàrdia "per la bona feina que s'ha fet prèviament per tal que això fos possible, aconseguint celebrar un esdeveniment esportiu a la natura, que malgrat ser un any difícil, ha obtingut la satisfacció dels participants". Fàbrega també ha agraït la col·laboració dels i les esportistes per respectar els protocols anti-Covid, "fonamental perquè aquesta prova esportiva hagi estat un èxit, i per participar en un Escanyabocs que, malgrat ser una mica diferent, ho han fet amb la màxima il·lusió, tal com ens ho han fet arribar".

La participació

Tal com ha destacat l'organització de l'Escanyabocs, la participació en aquesta edició 2020 "ha estat també un èxit no només pel nombre de participants sinó per l'entusiasme que han demostrat". Així, aquests 373 esportistes inscrits han realitzat un total de 462 participacions individuals en les diferents proves esportives.

Per proves, la cursa trail ha comptat amb 128 inscrits; el raid d'aventura 26 parelles; l'orientació nocturna 57 participants; la marxa nòrdica 31; la cursa de BTT 177; mentre que a l'Open d'escalada hi han pres part un total de 9 esportistes. Pel que fa a la Mini Escanyabocs hi han participat 8 joves atletes; a l'Escanyabocs de Ferro han estat 20 esportistes (15 nois i 5 noies), mentre que a l'Escanyabocs de Ferro per equips han competit 2 equips. Aquí es poden consultar tots els guanyadors.