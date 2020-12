L'aeroport d'Andorra-la Seu podrà acollir vols nocturns l'any que ve

L'aeroport d'Andorra-La Seu tindrà la seva pista il·luminada l'any que ve, amb l'objectiu de poder augmentar la seva capacitat operativa a la nit. El projecte, que té un cost de 400.000 euros, es preveu licitar pròximament, amb la idea que s'executi durant el 2021. Així ho ha anunciat aquest divendres el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, en l'acte de signatura d'un nou conveni de gestió de la infraestructura amb el govern d'Andorra.

Precisament, el Principat ha augmentat la seva aportació fixa en 100.000 euros anuals i el seu ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha dit que té l'esperança que aquest hivern hi arribin vols xàrter turístics i que es treballa perquè n'hi hagi de regulars a partir del primer semestre de l'any que ve. Entre les millores anunciades destaquen també l'ampliació a 13 hangars i un punt d'instrucció fronterera.

Per Calvet, la signatura del nou conveni de gestió de l'aeroport d'Andorra-La Seu d'Urgell suposa la culminació de molts anys de feina: "Avui podem afirmar que els Pirineus, Andorra, La Seu d'Urgell i l'Alt Urgell estem més a prop i que ens connectem més i millor al món". En aquest sentit, ha destacat que aquest acord "enforteix les relacions" entre tots dos governs i suposa una "gestió més concertada" que, segons ha afegit,"porta a una major promoció" de la infraestructura, comptant també amb la col·laboració del sector privat.

El conseller de Territori ha posat en valor el fet que la primavera passada s'autoritzés la maniobra d'aproximació instrumental amb GPS, un pas que ha qualificat de "vella ambició", així com la il·luminació de la pista que es farà pròximament. Per la seva banda, Gallardo s'ha afegit a les paraules de Calvet respecte al què suposarà per la infraestructura les dues actuacions. A més, tots dos han reiterat la seva demanda a l'Estat per a fer possible la instal·lació d'un punt d'inspecció fronterera.

L'acord plasmat en el nou conveni, que té una durada inicial de quatre anys i es pot prorrogar quatre més, implica que el govern d'Andorra aportarà el 50% del dèficit d'explotació de l'aeroport fins a un màxim de 350.000 euros. Mentrestant, la Generalitat, a través de Territori i Sostenibilitat i Aeroports de Catalunya, continuarà amb la gestió diària de la infraestructura. A més, es preveu l'opció que quan s'implementi el sistema d'il·luminació de pista i aquest estigui aprovat per l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) per a l'operació nocturna, l'aportació fixa de l'executiu andorrà s'incrementarà fins a un màxim de 400.000 euros.

Estudi de mercat sobre les millors rutes

Gallardo també ha explicat que, de forma conjunta amb el sector privat del país, s'està fent un estudi de mercat per poder decidir quines podrien ser les millors rutes possibles a posar en marxa. A més, ha recordat els contactes que s'han anat establint amb companyies franceses i espanyoles que tenen interès a operar a l'aeroport. En aquest sentit, Calvet ha dit que la Generalitat també ha mantingut converses d'aquest tipus i que el més important és que les operadores veuran dos governs "treballant conjuntament" en l'explotació de la infraestructura pirinenca.

En l'acte de signatura del conveni també s'ha explicat que les operacions de l'aeroport han crescut significativament respecte a l'any anterior tot i la situació sanitària actual marcada pel covid-19 i la crisi del sector de les aerolínies. Així, cal destacar, per exemple, que al juny es van realitzar fins a un 138% més d'operacions respecte al mateix mes del 2019. Mentrestant, a principis de l'any que ve es preveu completar la construcció de quatre nous hangars, els quals se sumen als nou que ja estan operatius. D'aquesta manera, només quedarà espai per un més i caldrà preveure'n més en un futur, segons ha dit el conseller de Territori.

Projecte per fer arribar el tren a Andorra

Calvet també s'ha referit a la possibilitat de fer arribar el tren fins a Andorra, ja sigui allargant la línia que arriba fins a Puigcerdà o la que actualment acaba a la Pobla de Segur. Així, ha dit que tot i que aquest projecte és, a la vegada, "molt ambiciós" i "molt complex", no podrà ser una realitat a curt termini. De totes maneres, considera que és important tenir-lo en "cartera" i que el moment actual és adequat per plantejar-lo, tenint en compte que la situació d'emergència climàtica fa que calgui pensar en les connexions ferroviàries com un model de mobilitat sostenible i, per tant, ha conclòs, això el fa "imbatible". El conseller també ha explicat que cal aprofitar els plans de reactivació econòmica de la Unió Europea per fer front a la covid-19 per poder presentar projectes que plantegin solucions a l'emergència climàtica.