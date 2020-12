Les ajudes a Cerdanya i el Ripollès seran d'entre 1.500 i 10.000 euros per establiment

El Govern ha aprovat aquest dimarts les ajudes específiques als sectors de l'hostaleria, la restauració, el comerç i el sector turístic de Cerdanya i el Ripollès, per compensar el confinament decretat la setmana passada. Tal com ja s'havia anunciat, la partida total és de 4,3 milions d'euros a repartir entre les dues comarques.

La portaveu del govern, Meritxell Budó, ha concretat que els allotjaments turístics podran rebre 10.000 euros; les empreses explotadores d'habitatges d'ús turístic, 7.500 euros; les empreses de restauració, 3.000 euros; i els comerços i serveis assimilats, les agències de viatge i els guies turístics, 1.500 euros. Recordem que, quan es va fer pública aquesta primera línia d'ajudes, els empresaris de Cerdanya la van qualificar d'"irrisòria".

Budó també ha detallat que es destinaran fins a 300.000 euros a una trentena d'instal·lacions de lleure educatiu de les dues mateixes comarques, com ara cases de colònies, albergs de joventut i campaments. "Està en risc la seva viabilitat i per això hem destinat aquests ajuts directes", ha assenyalat la portaveu del Govern després de l'últim consell executiu de l'any. En aquest cas, les ajudes seran de 10.000 euros per a cada instal·lació i la previsió és que les rebin "a partir de la segona quinzena del 2021".

Crit d'alerta dels comerciants de Puigcerdà

Justament, en les últimes hores els comerciants de Puigcerdà han alertat que no podran vendre els seus estocs, després d'haver passat una tardor "molt fluixeta". En declaracions a l'ACN, la presidenta de l'associació que aglutina el sector a la capital cerdana, Maria Martínez, ha explicat que "es comptava amb Nadal" per poder recuperar-se de l'impacte de les restriccions anteriors i que ara, amb el confinament perimetral de la comarca, això no serà possible. Per aquest motiu, espera que es dugui a terme un plat de rescat, tot assegurant que, d'una altra manera, hi hauran molts establiments que hauran de tancar. Així, creu que els ajuts anunciats pel Govern "no seran suficients" i que la situació farà que calgui reinventar-se, a més de criticar la manera en què s'han adoptat les noves mesures.

Martínez ha detallat que tot i que els comerços s'han mantingut oberts, els confinaments municipals de cap de setmana i el perimetral de Catalunya ja van impedir l'arribada de bona part dels seus clients, provinents de l'àrea metropolitana de Barcelona i també de l'Alta Cerdanya. Ara, l'únic petit "moviment" que han notat aquests dies és el de persones que resideixen a la comarca, un volum de gent que, assegura, és insuficient, per fer viables els negocis. La presidenta del comerç de Puigcerdà també ha criticat la manera en què s'ha dut a terme el confinament perimetral de la Cerdanya i el Ripollès: "tothom estava a punt i amb unes hores, sense donar marge de maniobra, se'ns va aplicar".

Nova manifestació

De fet, aquestes noves restriccions han motivat la convocatòria d'una nova protesta dels sectors afectats. Aquesta tindrà lloc aquest dijous a les 13 hores a la plaça de l'Ajuntament de Puigcerdà i servirà per reclamar que les ajudes estiguin a l'altura de l'excepcionalitat de la situació o que si s'han de tancar negocis, s'avisi amb temps, entre altres mesures.