Els alcaldes del Sobirà confien que dilluns es flexibilitzaran algunes limitacions de mobilitat

Els alcaldes del Pallars Sobirà i el president del Consell Comarcal s'han desplaçat aquest dimarts a Barcelona per fer arribar a la Generalitat diverses reivindicacions del territori. S'han reunit amb el vicepresident en funcions de president, Pere Aragonès, i amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, a qui han reclamat que es tingui en compte l'especificitat de la comarca i del Pirineu a l'hora de dictar les mesures restrictives per fer front al covid-19. Una estona abans, també han estat rebuts per l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que els ha mostrat el seu suport en aquesta reclamació.

Durant la trobada a la Generalitat, han demanat que el confinament deixi de ser municipal en zones poc poblades, com el Pallars i el Pirineu, i passi a ser comarcal. En les declaracions fetes als mitjans de comunicació després de la trobada, el president del Consell Comarcal, Carlos Isús, ha admès que un canvi global en la mobilitat a partir de dilluns -quan en teoria acaben les restriccions actualment vigents- "serà molt difícil", però ha afegit que "tenim la sensació que hi haurà excepcions" per tal que "es pugui ampliar la mobilitat de la gent que viu en una mateixa comarca", tot i que es mantinguin les restriccions per sortir de la comarca.

Budó diu que es passarà al confinament comarcal quan les dades sanitàries ho permetin

Tot i això, la portaveu del Govern i consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha dit que el canvi de confinament municipal a comarcal es farà quan "sigui possible" en funció del que diguin "les autoritats sanitàries". Budó ha explicat que aquesta petició s'avaluarà, però es farà en funció de l'evolució de la pandèmia i serà el Procicat qui marqui si s'han de "flexibilitzar, mantenir o reforçar" les mesures de confinament. La portaveu del Govern també ha dit que són conscients que flexibilitzar la mobilitat és una petició de tot el Pirineu.

Suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida

Per la seva banda, el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha donat suport als alcaldes i presidents dels consells comarcals de l'Alt Pirineu i del Conselh Generau d'Aran, que fa uns dies van signar un manifest unitari on reclamaven al PROCICAT un tracte diferenciat a l'hora de dictar mesures restrictives contra la pandèmia i que aquestes s'adaptessin a la seva realitat i permetessin substituir l'actual confinament municipal per una mobilitat d'àmbit comarcal.

La vicepresidenta del Patronat de Turisme, Rosa Pujol, ha destacat que les actuals limitacions de mobilitat de caràcter municipal al Pirineu i Ponent no tenen en compte la realitat i les singularitats de les zones rurals i de muntanya de la demarcació, per la qual cosa, considera que queden perjudicades "greument" la seva activitat econòmica i s'ofega al mateix temps la sostenibilitat de la temporada d'esquí.

El PDeCAT també demana que el confinament sigui comarcal

Per la seva banda, el PDeCAT també ha mostrat el seu suport a aquest manifest signat fa uns dies pel món local pirinenc. En aquest sentit, la formació ha reclamat que el confinament deixi de ser municipal i passi a ser comarcal en aquests territoris. A través d'una nota de premsa emesa coincidint amb aquest desplaçament dels alcaldes del Pallars Sobirà a Barcelona, el diputat i cap de llista de la formació a la circumscripció de Lleida, Marc Solsona, ha defensat "una mirada asimètrica del país".

Per la seva banda, l'alcalde de Rialp i també candidat, Gerard Sabarich, ha indicat que l'Alt Pirineu i Aran representa el 18% del territori i l'1% de la població, de manera que es tracta d'un territori i una realitat singular. Per tant, ha insistit que "aquelles decisions que funcionen a les zones més poblades del país no tenen el mateix sentit aquí". En aquest sentit, ha remarcat que "el confinament municipal castiga injustament els nostres sectors econòmics" i ha afegit que "un confinament comarcal i garantir la mobilitat transfronterera faria la vida més fàcil". També ha indicat que "les decisions de confinaments i tancaments afegeixen encara més fragilitat a la temporada turística de les nostres comarques" i ha afegit que "aquestes decisions aplicades des de la distància i el desconeixement impacten encara més negativament a les comarques, municipis i sectors econòmics del Pirineu".

Compromís amb l'heliport de Tírvia

D'altra banda, en la reunió d'aquest dimarts a la Generalitat, els representants pallaresos també han transmès el seu malestar pel fet que la Generalitat hagi decidit establir la base permanent dels GRAE a l'aeroport d'Andorra-la Seu i no mantenir-la a l'heliport de Tírvia. Segons Isús, la Generalitat s'ha compromès a comprar un nou helicòpter medicalitzat del SEM que es mantindrà a Tírvia els mateixos dies en què fins ara hi havia l'helicòpter de rescat. "Es canviarà l'aparell que ara fa rescats per un altre ja medicalitzat", ha assegurat Isús, que ha afegit que també s'ha encarrilat un compromís per fer les inversions necessàries a l'heliport de Tírvia que permetin fer-hi aterratges i enlairaments les 24 hores del dia. Pel que fa a la demanda que hi hagi una base fixa dels GRAE a Tírvia, Isús ha admès que "s'ha d'estudiar i encara no hi ha resposta".

Durant la reunió, també han aprofitat per reclamar que territoris com els Pallars o el Pirineu "volen tenir una consideració diferent de la que tenen els nuclis urbans". En aquest sentit, han reclamat l'elaboració d'una nova llei de Muntanya, o fins i tot una llei del Pirineu, que reflecteixi l'especificitat de les comarques de muntanya. També han reclamat més recursos per garantir els accessos a nuclis, ja que "els nostres pobles es van deshabitant i nosaltres no tenim recursos per garantir la seguretat ni les condicions dels seus accessos". Isús ha deixat clar que "la reunió ha estat molt marcada pel calendari electoral", però confia que es compleixi el compromís d'abordar de forma ràpida diversos dels temes tractats.