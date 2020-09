Un 35% més d'alumnes a l'escola de Salardú per l'arribada de noves famílies

La gran majoria de centres escolars de l'Alt Pirineu i Aran han reprès aquest dilluns les classes, en molts casos després de sis mesos sense fer-ne. Excepte en el cas de l'escola Ridolaina de Montellà, on no s'ha pogut començar el curs pel positiu de covid-19 d'un docent, a la resta de centres els problemes sanitaris no han impedit l'inici de les classes. En tots els casos, els protocols estableixen que cal prendre la temperatura a tots els alumnes abans d'entrar i que, en el cas dels de primària i secundària, han d'anar amb mascareta.

En alguns centres, la pandèmia no s'ha visualitzat només a través d'aquesta nova normativa, sinó també en el nombre d'alumnes que han començat el curs. En algunes zones turístiques i amb una important presència de segones residències fa setmanes que els ajuntaments detecten nous empadronaments de gent que, veient les possibilitats del teletreball, ha decidit venir a viure al Pirineu. Això s'ha traduït també en un increment del nombre d'alumnes en algunes escoles, com ara la de Salardú, a la Val d'Aran.

Tal com informa l 'ACN, l' escola Ruda ha experimentat un increment de l'alumnat del 35%, passant de 52 a 70 alumnes. Per poder assumir aquest augment d'alumnes s'ha hagut d'habilitar l'espai del menjador escolar com a aula i ara els escolars dinaran a una sala polivalent de l'Ajuntament, a tocar de l'escola. L'augment de 18 matriculats també ha portat a un increment de professorat al centre; passant de sis a set mestres.

L'alcalde de Naut Aran, César Ruiz-Canela, ha explicat que durat el confinament es van donar d'alta al padró un total de 80 persones. Aquesta xifra, doncs, s'ha traduït en 18 escolars nous a Salardú. Segons l'alcalde, les raons d'aquesta arribada de noves famílies són vàries: gent amb segona residència a l'Aran que han passat tot el confinament al municipi, d'altres que han trobat feina i s'han desplaçat a Salardú per motius laborals o bé alguns que hi han arribat per arrelament familiar.

Pel que fa al primer dia de curs escolar, la directora del centre, Blanca Barra, ha explicat que han aplicat totes les mesures que se'ls ha demanat, i ha comentat que les diferències més grans respecte al curs passat són l'ús de mascareta, l'habilitació de diferents portes per entrar al centre, l'ús de gel hidroalcohòlic i el trasllat del menjador a una sala fora de l'escola per manca d'espai al centre. Els nens i nenes de la classe de primer de l'escola de Salardú, en entrar a l'aula, s'han trobat amb el nom a la taula. La mestra els ha dit que durant tot el curs hauran de fer servir la mateixa taula i no podran seure a les cadires dels companys.

Cinc accessos a l'escola Valldeflors de Tremp

Si el canvi ha estat visible en centres petits encara ho ha estat més als centres escolars més grans de la demarcació. A l'escola Valldeflors de Tremp, on aquest dilluns hi han començat les classes prop de 400 alumnes, han optat per habilitar cinc accessos diferenciats per tal d'evitar massificacions a l'entrada i a la sortida. El director del centre, Diego Roldán, ha explicat que també s'han establert dos torns per permetre una entrada esglaonada. Així, la meitat dels alumnes entra a les 8:50h i l'altra a les 9h. En el cas que algú arribi tard, no pot entrar fins a les 10h, ja que ha d'esperar que un docent li prengui la temperatura i el dugui fins a la seva classe pel circuit establert.

En aquest sentit, Roldán ha lamentat que "ens hem trobat amb famílies que no miren la web del centre ni han aparegut a les reunions prèvies que hem fet i avui no sabien ni a on havien d'anar, ni què passava si arribaven tard". De fet, el mateix Roldán ha hagut d'acompanyar personalment a tres alumnes que arribaven tard, per tal de poder complir amb els protocols de seguretat. El director ha celebrat, però, que l'actitud dels alumnes ha estat molt bona en aquesta primera entrada i ha ironitzat que "sovint, qui dona més problemes són els adults".

A la Seu d'Urgell, mentrestant, han començat el curs escolar 2.064 alumnes, repartits pels diversos centres del municipi. L'alcalde, Jordi Fàbrega, ha destacat l'esforç que s'ha fet, tant a la Seu com a l'Alt Urgell "per obrir els centres amb la millor situació epidemiològica possible". En aquest sentit, ha apuntat que això "ha estat gràcies als sacrificis que hem fet, com la suspensió de la Festa Major o la no celebració del mercat setmanal durant uns dies, juntament amb la responsabilitat de tothom per reduir els contactes socials".

Transport escolar

Una de les conseqüències de la represa de les classes ha estat la posada en marxa de nou del transport escolar. En tots els casos, s'ha establert que els alumnes han d'anar tot el trajecte amb mascareta, rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic abans de pujar al vehicle i fer servir durant tot el curs el mateix seient. Amb aquestes mesures, el Departament d'Educació permet arribar al 100% d'ocupació dels autocars.

En el cas de l'Alt Urgell, on hi operen 15 rutes que donen servei a unes 350 persones, el primer viatge s'ha pogut dur a terme "sense incidències", segons ha explicat a l'ACN la presidenta del Consell Comarcal, Josefina Lladós, que ha afegit que confia que aquesta situació de normalitat "pugui ser la tònica del què ha de venir". En aquesta primera jornada, però, no s'ha vist a tots els alumnes utilitzant el servei, ja que normalment molts pares opten per portar-los ells mateixos el primer dia de classe. Així, en el cas de la ruta que va fins a Calvinyà, al municipi de les Valls de Valira, l'han agafat catorze de la trentena d'usuaris habituals.

Lladós ha destacat que en totes les línies de la comarca s'han seguit les directrius establertes. Així, tot i que veu "natural" que després de sis mesos sense escola hi pugui haver un cert "neguit" per part de les famílies, ha volgut donar un missatge de "tranquil·litat". A més, ha demanat "ser tots molt responsables" i traslladar aquestes actituds als nens i joves.

La presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Urgell també ha afirmat que "és un temps en què cal ser adaptable, perquè ningú sap què pot passar d'aquí a un mes". En aquest sentit, ha volgut deixar clar que des de l'administració s'intentarà donar resposta de la millor manera possible i amb l'objectiu de garantir l'obertura de les escoles i el dret a l'educació.