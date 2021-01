Una aplicació per saber on menjar productes de proximitat

Diverses entitats de l'Alt Urgell i Cerdanya han creat La Piriteca, un aplicatiu de mòbil que pretén incentivar l'ús del producte local a les dues comarques. Tal com han explicat des del Consell Comarcal de Cerdanya, aquesta plataforma digital facilita la tasca d'informar en quins establiments es poden trobar productes de proximitat. D'aquesta manera es vol facilitar que la ciutadania esculli els llocs on anar a menjar en funció de la seva qualitat i la responsabilitat amb el territori.

Per fer-ho es podrà veure quins bars i restaurants (adherits a les associacions col·laboradores del projecte) d'ambdues comarques treballen i confien en la importància de productes locals i els afegeixen a la seva carta. A l'aplicació es pot consultar quins són aquests establiments, la seva història, quins són els punts forts de cada local, com reservar una taula, on trobar-los i amb quins productors col·laboren.

Per altra banda, l'altra principal característica d'aquesta aplicació és veure quines associacions agroalimentàries hi ha al territori i quins productors en formen part. Allà es poden visualitzar els productors i productores on expliquen quins productes produeixen i quines són les seves principals característiques. A més, s'incorpora una botiga en línia on es podran comprar directament els productes o s'indicarà on es poden comprar. Un cop s'hagi fet la comanda, s'indicarà el punt de recollida on anar-los a buscar. Aquesta opció, d'entrada, només s'oferirà en períodes quinzenals.

L'aplicatiu incorpora altres seccions, com ara un espai amb els esdeveniments previstos pels pròxims mesos o un apartat on es poden trobar receptes que es poden elaborar amb productes de la comarca. A més, a causa de la situació sanitària actual, s'ha potenciat una opció perquè establiments de restauració puguin oferir plats per emportar a través de l'aplicació.

"La Piriteca busca generar marca de territori gràcies al tractament del producte local i d'un instrument de difusió global que vagi més enllà d'una pròpia carta o la difusió que pugui fer un comerç o un restaurant de forma individual", han indicat. Aquesta aplicació ja es pot descarregar a les botigues d'IOS i Android per tots els mòbils. També s'ha creat una pàgina web del projecte.

L'aplicatiu s'engloba en el projecte estratègic De la Terra al Plat i és promogut pel Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya, amb la col·laboració de l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Urgell, l'Associació d'Hotels i Allotjaments Turístics de la Cerdanya, l'Associació Agroalimentària de la Cerdanya, l'Associació Menja't l'Alt Urgell, l'Associació Gastronòmica Cuina Pirinenca de Cerdanya i Associació de productors i elaboradors ecològics de la Cerdanya i l'Alt Urgell.