El fum d'un camió avariat obliga a tallar el Túnel del Cadí prop d'una hora

El Túnel del Cadí ha quedat tallat a primera hora de la tarda d'aquest dimarts a conseqüència del fum provocat per un camió avariat. Tal com han informat des del Servei Català de Trànsit, el tall s'ha produït una mica abans de les 15h i el trànsit s'ha pogut reprendre poc abans de les 16h.

Els Bombers, per la seva banda, han explicat que el fum ha estat provocat per l'avaria d'un camió a 2,5 quilòmetres de la boca sud del túnel. Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat quatre dotacions de Bombers, que han ventilat la zona per tal de fer segura la circulació. Des del cos han assenyalat que no consten afectacions personals.

Cremes controlades per "protegir" Viliella

D'altra banda, aquest dimarts els Bombers també han donat a conèixer la realització d'una crema controlada al voltant del poble de Viliella, al municipi de Lles de Cerdanya. Des del cos han explicat que s'ha fet per reduir combustible i evitar el risc de propagació de possibles incendis cap a zona habitada.

Avui, #bomberscat #GRAF hem iniciat una crema prescrita #rxfire al nucli de Viliella, Lles (Cerdanya) per reduir combustible i evitar el risc de propagació de possibles incendis cap a zona habitada. pic.twitter.com/vRY6pkjhCM — Bombers (@bomberscat) November 24, 2020

En aquest sentit, han assenyalat que els habitatges de Viliella estan situats a dalt d'una carena i aquest fet els fa molt vulnerables en cas d'incendi. Així doncs, la crema, que es reprendrà aquest dimecres, té l'objectiu de protegir el nucli de cases.