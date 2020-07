La baixada d'un rai manté viva la Diada dels Raiers de la Noguera Pallaresa

La Pobla de Segur i el Pont de Claverol, al Pallars Jussà, han aconseguit mantenir un any més la tradició raiera tot i les dificultats del moment derivades de la crisi sanitària. La pandèmia ha obligat a adaptar la festa i això ha fet que en comptes de baixar quatre rais, com es fa habitualment, només n'ha baixat un, amb sis raiers al damunt, que s'han anat tornant. A més, el tradicional dinar no s'ha fet en una carpa com de costum sinó que s'ha organitzat perquè la gent se'l pogués endur.

La presidenta de l'Associació de Raiers de la Noguera Pallaresa, Paula Dalmau, ha destacat que "hem intentat que la gent sigui responsable, que s'intentin repartir al llarg del riu i que no es concentrin al pont o a la sortida". En aquest sentit, enguany l'entitat ha comptat amb el suport de quatre voluntaris de l'Associació Alba, que han ajudat a controlar l'aforament a l'arribada, sobretot a la zona del pont, que és on es concentra més gent en menys espai.

La festa fa 42 anys que se celebra de forma ininterrompuda i Dalmau ha destacat que "no podíem deixar de celebrar-la", malgrat les dificultats del moment. Justament, les diferents associacions raieres d'Europa estan en ple procés d'aconseguir que la UNESCO reconegui aquesta tradició com a Patrimoni Cultural Immaterial. En aquest sentit, Dalmau ha assegurat que "el fet de ser candidats a la UNESCO també ha estat una de les raons per les quals hem cregut que no podíem deixar de fer la festa".

La situació sanitària ha fet que s'hagi aplegat menys gent de l'habitual tant a la sortida com a l'arribada i s'hi han pogut veure menys visitants de fora de la comarca que en edicions anteriors. Tot i això, tothom que ha volgut ha pogut seguir la baixada a través d'internet, ja que enguany, per primer cop, s'ha emès en directe a través de Youtube.

Qui sí que ha volgut assistir a la diada ha estat una representació de l'Associació de Raiers de la Ribera del Segre, que ja prepara la tradicional baixada de Coll de Nargó, prevista pel 15 d'agost. El president de l'entitat, Àlex Ferré Marot ha destacat que "sent els dos llocs de Catalunya que fem la festa, i més ara que estem en tràmits de ser patrimoni de la UNESCO, hem volgut venir a enfortir els lligams entre totes dues associacions, igual que ells també vindran a la nostra festa". Ferré s'ha mostrat esperançat que enguany també podran celebrar-la, "tot i que segur que l'haurem d'adaptar a la situació sanitària". De moment, assegura que "ja hem posat la maquinària en marxa per poder fer-la".