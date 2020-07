Les barques i les piragües "recuperen" el Parc del Segre

Una família provinent de Sollana, a la Ribera Baixa, ha dut a terme aquest dimecres les primeres baixades de ràfting d'aquest 2020 al Parc del Segre de la Seu d'Urgell, un cop l'equipament ha pogut tornar a obrir per al públic en general. La crisi sanitària de la Covid-19 va impedir començar la temporada a la primavera, com és habitual, el que ha comportat una pèrdua del 75% d'ingressos. Cal tenir en compte que aquest és el període amb més afluència de visitants perquè moltes escoles hi programen estades durant el tercer trimestre. Val a dir, però, que des de l'11 de maig, un cop l'Alt Pirineu i Aran va entrar a la fase 1 de la desescalada, el Centre Especialitzat de Tecnificació de Piragüisme ja estava en marxa per a palistes d'alt nivell.



Des del Parc del Segre afronten la temporada d'estiu amb optimisme i "bones sensacions", tenint en compte que estan tancant diverses reserves per als pròxims dies per a les activitats que s'ofereixen a les instal·lacions, a més de pel fet que el turisme de proximitat guanyarà pes enguany. En aquest sentit, el cap esportiu de l'equipament, Xavier Travé , ha afirmat que "venim d'una primavera molt complicada perquè vam haver de suspendre tota l'activitat que teníem amb les escoles, però ara sembla que la cosa es va normalitzant".



De fet, el recinte havia d'obrir tot just quan es va declarar l'estat d'alarma i, habitualment, entre els mesos de març i juny registra una mitjana d'afluència de 200 escolars diaris, amb la qual cosa s'han perdut més de tres quartes parts dels ingressos previstos per aquest 2020. Tot i això, des del parc confien recuperar-ne una part amb els serveis que contractin les famílies i grups durant l'estiu, a més dels casals que tenen lloc en aquest període. Ara per ara, per tal de poder dur a terme qualsevol de les activitats lúdiques que s'hi ofereixen cal demanar hora.



D'entre les mesures de seguretat i higiene que s'apliquen al recinte, en destaca la desinfecció que es duu a terme de tot el material de l'equipament, com ara les canoes i les embarcacions de ràfting, després de cada ús. A més, amb caràcter general es fa el mateix dos cops al dia a la zona de vestidors, on s'ha limitat l'aforament al 30%. Mentrestant , el personal de la instal·lació ha de portar mascareta, així com els usuaris que facin una activitat conjuntament i no siguin membres d'una mateixa unitat familiar. A més, els grups també són més reduïts del que seria habitual.



Per la seva banda, Santi San Sebastián , pare de la primera família que ha fet una baixada de ràfting aquest 2020 al Parc del Segre, ha explicat que han decidit venir a l'equipament perquè els hi agrada l'aventura. De fet, porten instal·lats en un càmping de Berga des del cap de setmana passat i van decidir fer una estada al Pirineu per poder gaudir de la muntanya i la pràctica d'esports a l'aire lliure. Així, aquest era el segon cop que feien ràfting i també han practicat barranquisme i escalada, entre d'altres.