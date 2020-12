El bàsquet femení dona la cara pels productes de proximitat

L'esport femení és un dels reclams de la nova campanya del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació dedicada a la promoció del producte de proximitat. Algunes de les cares de l'anunci són les jugadores dels equips de bàsquet femení Sedis Bàsquet de la Seu d'Urgell i UNI Girona. Concretament, es tracta de Georgina Bahí i Ariadna Pujol, pel que fa a l'equip pirinenc, i Laia Palau i Júlia Soler, de l'UNI Girona.

Les jugadores posen algunes de les cares que surten a l'anunci, en el qual també participen una desena de músics catalans. Les cantants Beth, Gemma Humet, Las Migas, Joan Rovira, Salva Racero i el grup de música 'Setembre' interpreten el tema 'Bo per a tothom', que canta les bondats dels productes de proximitat. Amb lletra i música del compositor Mateu Peramiquel, es tracta d'una cançó alegre i optimista, però també combativa perquè té un missatge de fons prou clar: cal consumir productes de proximitat.

L'objectiu del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació és fer augmentar el consum de productes catalans, destacant que reporten beneficis per a tothom. "Són uns productes bons, saludables, sostenibles i que tenen un preu just. I consumir-los té conseqüències que van més enllà de l'àmbit personal: beneficien el medi ambient i repercuteixen directament sobre el sector primari català", han indicat.

Campanya de Nadal

La música és el fil conductor de l'anunci que s'estrena just ara, a tocar de les festes de Nadal, quan tradicionalment el consum de productes d'alimentació repunta. La campanya, a més, arriba en un moment en què hi ha una clara tendència de creixement del consum de producte local, arran del pas de la pandèmia pel territori.

El que es busca és consolidar l'hàbit de comprar producte local que va començar a créixer durant els mesos de confinament. Des de llavors, i segons un estudi encarregat pel Departament d'Agricultura, un 20% dels catalans han augmentat el seu interès pel producte local i les botigues de proximitat.

Així, a l'anunci el missatge arriba a través de la cançó, seguint el mateix estil d'altres campanyes com 'La Grossa' o 'Envàs on vas'. L'espot mostra una gran varietat de personatges en situacions quotidianes individuals i col·lectives que acompanyen la cançó on es presenten els múltiples beneficis de la compra de productes catalans.

"Vivim moments difícils, i és justament en aquests moments difícils que hem de fer més pinya. El consum del producte de proximitat és bo per a tothom. És sa, de qualitat, a un preu assequible i just, però també és una manera d'ajudar la pagesia, el sector agroalimentari i l'economia catalana en general, en un moment en què és molt necessari", ha dit la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, durant la presentació de la campanya que s'ha fet a la Seu d'Urgell. També ha assenyalat que el tancament d'hotels, bars i restaurants durant el confinament ha afectat especialment a petits productors.

La campanya 'Bo per a tu, bo per a tothom' suposa també el tret de sortida de la marca 'Catalunya, on el menjar és cultura', creada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per reforçar el posicionament de les produccions agroalimentàries i la gastronomia catalanes i dotar-les d'homogeneïtat comunicativa tant a l'interior del país com a l'exterior. L'objectiu és posar en valor els aliments produïts a Catalunya garantint un sistema alimentari complet, competitiu, arrelat territorialment i basat en la seva diversitat i, alhora, consolidar Catalunya com a país de referència pel prestigi del seu sistema alimentari.