La Seu busca voluntaris per al projecte d'acompanyament educatiu

La Seu d'Urgell busca persones voluntàries per al projecte d'acompanyament educatiu per aquest curs 2020-21. Tal com ha explicat l'Ajuntament, les persones voluntàries se cercaran entre ciutadans de la Seu d'Urgell com mestres, estudiants, jubilats, estudiants, pares i mares. Al llarg del mes de novembre se seleccionaran els voluntaris, s'organitzaran els grups i es farà una formació per portar a terme les seves tasques.

L'objectiu del projecte 'Acompanyament educatiu' és afavorir l'èxit educatiu de tot l'alumnat, i alhora, vetllar per l'equitat educativa. Els voluntaris realitzaran tasques de reforç escolar i acompanyament educatiu a les escoles de la ciutat que tindran lloc a partir d'aquest pròxim mes de novembre i fins al mes de maig de 2021.

Aquest és ja el desè curs escolar que es realitza aquest projecte, que compta amb bona valoració tant per part de les famílies dels alumnes com dels centres educatius i les entitats organitzadores. Les persones interessades poden trucar als Serveis Educatius de l'Alt Urgell i Cerdanya al 973354140 o escriure un correu electrònic al nsalvad7@xtec.cat