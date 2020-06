Un ramat de cabres desbrossa els horts erms de Vilamur per minimitzar el risc d'incendis

Aquests dies és habitual veure u n ramat d'un centenar de cabres pasturant als voltants de Vilamur, al Pallars Sobirà. L'Ajuntament de Soriguera, de qui depèn el nucli, ha detectat que al perímetre immediat del poble hi ha molts horts abandonats i plens de vegetació. L'any passat en un d'aquests horts s'hi va originar un incendi i per minimitzar aquest risc i tenir l'entorn del poble net de malesa s'ha ofert a un ramader del nucli que hi faci pasturar les seves cabres.

D'aquesta manera, el ramader disposa de menjar pels animals durant setmanes i l'Ajuntament tindrà l'entorn net i protegit. En total les cabres pasturaran per una cinquantena d'horts erms i l'Ajuntament no descarta actuacions similars a altres pobles del municipi amb altres ramaders.

Tot i que, en cas de perill, el consistori pot realitzar una actuació d'ofici, en aquest cas va optar per demanar el parer a tots els propietaris i veïns implicats. Tots van mostrar la seva conformitat amb la iniciativa. Així doncs, cada dia el ramader treu a pasturar el ramat de cabres i el deixa dins un tancat elèctric per evitar que els animals passin als horts que sí que estan conreats.

La regidora de l'Ajuntament de Vilamur, Imma Torres, ha explicat que amb aquest ramat de cabres s'aconsegueix una desbrossada natural i sense restes. Es tracta d'una manera ecològica i sostenible de netejar l'entorn de vegetació, que quan s'asseca amb la calor es converteix en un focus perillós de cara a possibles incendis.