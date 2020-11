La caiguda d'una gran roca talla el camí històric entre Baro i el pont d'Arboló

Poques hores després de conèixer-se l' important despreniment que hi ha hagut sobre el camí del congost de Mont-rebei, les comarques pirinenques han registrat una nova esllavissada. En aquest cas, el Parc Natural de l'Alt Pirineu ha donat a conèixer que una roca de grans dimensions ha caigut al camí històric senyalitzat entre Baro i el pont d'Arboló, al Pallars Sobirà, i n'ha destruït un tram.

⚠️ Informem que una gran roca ha caigut al camí històric senyalitzat entre Baro i pont d'Arboló destruint un tram del cami, impedint el pas ⛔. Precintem el camí fins no és pugui reconstruir ⛏️ el tram de camí afectat i avaluar amb @ICGCat que no hi ha més perill de despreniments pic.twitter.com/SNwrSZ3UQm — Parc Natural de l'Alt Pirineu (@pnaltpirineu) November 13, 2020

Des del parc han indicat que han precintat el camí fins que no es pugui reconstruir el tram afectat i fins que experts de l' Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya no pugui avaluar la zona i garantir que no hi ha més perill de despreniments.