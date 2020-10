L'any 2020 es compleixen 40 anys de Calendari Cerdà. Aquesta iniciativa d' Amics de Cerdanya i de l' Institut d'Estudis Ceretans, iniciada pel Joan Pous, prohom de la cultura i la política cerdana, és un calendari que cada any està dedicat a un tema relacionat amb la comarca: antics oficis, plantes medicinals, etc. El més interessant és que el calendari recull les diverses celebracions i festes de tota la comarca, com els patrons, els aplecs, les festes petites, algunes festes tradicionals, moltes recuperades de l'oblit i que el Calendari Cerdà ha tornat a posar de moda pel gaudi de tothom.

Aquesta magnífica iniciativa s'ha convertit en un costum tan arrelat que molta gent ni se n'adona, però requereix un important esforç, any rere any, cercar un tema relacionat amb la comarca i confeccionat els dibuixos i els textos per a cada mes del calendari. Recentment, se'n va fer una magnífica exposició retrospectiva a l'Arxiu Comarcal de Cerdanya, on es podien veure tots els calendaris cerdans des del seu començament i la veritat és que la cosa impressionava força.

Fora interessant que aquesta iniciativa es pogués exportar a altres comarques, ja que les coses bones i que funcionen, sempre tendeixen a ser copiades i també diuen que la imitació és la manera més honesta d'afalac. A veure si la cosa prospera.