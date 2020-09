Aquest estiu una amiga em demanava quins monuments culturals cal conèixer a Cerdanya. Sens dubte, el cambril de la Mare de Déu de Font-romeu forma part de la llista de monuments imprescindibles que cal visitar. Després de deu mesos tancat per obres el cambril torna a estar obert al públic. Per aquells que no ho coneguin, es tracta d'una cambra quadrada que se situa just darrere de l'altar major i que està profusament decorada amb tota mena de treballs escultòrics d'estil barroc. Tot plegat per acollir durant els mesos d'estiu la talla romànica de la Mare de Déu de Font-romeu.

Els artífexs d'aquesta obra datada entre 1704 i 1707 foren l'escultor barroc Josep Sunyer i el pintor i daurador Fèlix Escribà. Sunyer va treballar a Cerdanya des de finals del segle XVII i és autor d'alguns retaules desapareguts de la Baixa Cerdanya com ara el de Nostra Senyora de la Sagristia de Puigcerdà o el retaule Major de Llívia.

Els treballs de restauració han estat impulsats des del mateix Ajuntament de Font-romeu, Odelló i Vià i des de l' Associació d'Amics de la Capella de l'Ermitatge. Les obres s'han realitzat sota la supervisió de la Direction régionale des affaires culturelles i l'empresa Accra ha estat l'encarregada de dur a terme la restauració.

Al capdavant d'Accra hi trobem Giorgio Bedani, un italià format a l'institut d'art i restauració Palazzio Spinelli de Florència. Bedani ha centrat la restauració en la consolidació de les bigues de fusta, la neteja i la restauració de les pintures i daurats que al llarg dels anys han acumulat brutícia però sobretot esquitxos de cera. Les escultures, medallons i consoles s'han restaurat al taller que Bedani té a Illa. En totes les peces, s'ha pogut constatar que Sunyer va escollir una bona fusta i que estava prou seca quan es va treballar.

Aquest espai declarat Monument Historique el 1928 es consolida avui com una obra de referència del barroc a Cerdanya. Apunteu-lo a la vostra llista d'obres d'art cerdanes pendents de visitar i, sobretot, recomaneu-lo a aquells que estimen la cultura. Siguem ambaixadors del nostre patrimoni.