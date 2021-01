Un camió carregat amb 240 garrins bolca prop del port de Comiols

Un camió carregat amb 240 garrins ha sortit de la via i ha bolcat aquest dijous al matí al punt quilomètric 33 de la carretera C-1412, a prop del poble de Benavent i el port de Comiols, al municipi d'Isona i Conca Dellà, al Pallars Jussà. Segons han informat els Bombers, l'avís l'han rebut al voltant de les 9:30h. Per causes que es desconeixen, el camió, un vehicle de 3 eixos, ha sortit de la via en una zona pròxima a un revolt i ha acabat bolcant.

(1/2) #bomberscat treballem des de les 09.35h al pk. 33 de la C-1412b (Isona i Conca Dellà), on un camió de transport de garrins ha bolcat fora de la via. Conductor il·lès. pic.twitter.com/mP1MPqLG4Q — Bombers (@bomberscat) January 7, 2021

El conductor ha resultat il·lès i, segons els Bombers, sembla que no hi hauria cap garrí mort. Tot i això, s'està a l'espera de l'arribada del veterinari de l'empresa que havia de rebre els garrins, per tal d'avaluar-ne l'estat. Igualment, els Bombers han hagut de treballar en la neteja de la via, ja que el camió ha perdut oli, i això ha obligat a tallar durant una estona un carril de circulació.