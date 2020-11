Un tap a la captació provoca problemes d'aigua a Peramea

El nucli de Peramea, al municipi de Baix Pallars, torna a tenir problemes d'aigua. A diferència de l'estiu, però, ara el motiu és ben diferent. Tal com ha donat a conèixer l'Ajuntament a través de l'aplicatiu eBando , "tot i la constant neteja de la captació, la pluja de dissabte i les fulles en taponen l'entrada". Remarquen que la brigada ja ho ha netejat i que els dipòsits s'estan omplint a poc a poc , però asseguren que "trigarem a tornar a tenir els nivells òptims per tenir el cabal habitual".



Per tot plegat, han alertat que "si veiem que el nivell dels dipòsits no puja tancarem a la nit la clau de pas de la sortida per tal d'ajudar a recuperar-los". En aquest sentit, des de l'Ajuntament han recomanat als veïns del poble que prenguin "les precaucions necessàries per a no fer malbé cap electrodomèstic, bomba, etc.". A més, han fet una crida per tal que s'avisi a aquells veïns que no tenen mòbil ni accés a l' eBando .