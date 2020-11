La carretera d'accés a Montellà podria recuperar la normalitat la setmana que ve

Les obres d'estabilització del ferm a la carretera que dona accés a Montellà, Estana, Víllec i Béixec des de Martinet, a Cerdanya, encaren la recta final. La Diputació de Lleida hi està actuant a causa de l'esvoranc que es va produir el passat 7 de novembre a la zona del Bac, després d'un episodi de pluges. Tal com ha explicat a l'Ara Pirineus el diputat provincial de Vies i Obres, Marc Baró, "aquesta setmana s'acabarà ja l'estabilització de la carretera i, si tot va bé, la setmana que ve ja es podrà reprendre el trànsit normal". Ara mateix la via està oberta, però s'hi fa pas alternatiu regulat per semàfors.

L'esvoranc va ser d'unes dimensions considerables i, de fet, els vehicles poden seguir circulant gràcies a la presència d'una cuneta transitable, ja que la pràctica totalitat de la via ha quedat inutilitzada en aquell tram. Les obres tenen un cost aproximat de 30.000 euros i tenen certa envergadura, ja que l'acumulació d'aigua havia malmès part del subsòl.