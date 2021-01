Un centenar de nens i nenes de l'Alt Urgell es beneficien de la campanya 'Cap infant sense il·lusió"

260x366 Regals recollits a la campanya 'Cap infant sense il·lusió". / AJ. LA SEU Regals recollits a la campanya 'Cap infant sense il·lusió". / AJ. LA SEU

La campanya solidària 'Cap infant sense il·lusió. El nostre comerç també hi juga' ha beneficiat a un total de 88 nens i nenes de la Seu d'Urgell i l'Alt Urgell. A tots ells els hi ha arribat per Reis un dels regals que havien demanat a les seves cartes, així com algun altre obsequi sorpresa. La tinent d'alcalde d'Atenció a les Persones a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i regidora de Serveis Socials, Marian Lamolla, ha assegurat que des del Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell estan "molt satisfets, ja que s'ha pogut fer arribar a tots els nens i nenes el regal que demanaven a la seva carta als Reis, i s'ha pogut afegir un regal sorpresa". Lamolla també ha volgut donar les gràcies per la iniciativa a tothom que hi ha participat.

A la Seu s'han recollit 252 obsequis, alguns adquirits amb els 200 euros que s'han dipositat a les urnes que tenien per aquesta campanya els comerços participants. Val a dir que els diners recaptats a cada establiment comercial s'han gastat en articles d'aquests mateixos locals. Pel que fa a les altres poblacions de la comarca de l'Alt Urgell que també es van sumar a la campanya, com Oliana, Organyà i Coll de Nargó, s'han aconseguit 25 articles i 206,40 euros, que han servit per poder comprar parts d'aquests regals. Els articles recollits han estat majoritàriament articles de llibreria i papereria, joguines, peces de roba i articles d'esport.

Per la seva part, la regidora d'infància i comerç, Núria Tomàs, ha explicat que "és el primer any que es fa aquesta campanya amb la col·laboració implícita dels comerciants de la Seu i comarca. La resposta de la gent ha estat molt bona i han fet que no només se n'hagin beneficiat els infants sinó també els comerços del voltant. La crida i implicació dels clubs esportius, un any en què no han pogut fer la seva recollida als recintes esportius, ha estat clau per a l'èxit de la campanya".

La campanya 'Cap infant sense il·lusió. El nostre comerç també hi juga' ha tingut lloc de 14 al 30 de desembre amb l'objectiu que els infants de famílies vulnerables de la Seu i comarca rebessin els seus regals la nit de Reis.