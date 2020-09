Un centenar de persones i famílies s'interessen per viure a Tuixent

Un centenar de persones i famílies s'han interessat les darreres setmanes per viure al municipi de Josa i Tuixent, a l'Alt Urgell. Tot plegat és fruit de la crida que va fer un veí de Tuixent a través del compte de Twitter anomenat ' Repoblem', que busca justament ajudar a frenar el despoblament. L'impulsor del compte, Ton Lloret, explica a l' Ara Pirineus que el va posar en marxa fa menys d'un mes i que, de moment, han fet tres crides per ajudar a atreure veïns a localitats en risc de despoblament, una de les quals és la de Tuixent.

La crida, detalla, la va promoure un veí del municipi, l' Albert Barrabés, que s'hi havia desplaçat uns mesos abans aprofitant les oportunitats del teletreball. El mateix Barrabés explica que, des que van fer aquesta crida a través de les xarxes socials, han rebut un centenar de correus de persones i famílies interessant-se per la possibilitat de viure a Tuixent. Lògicament, no totes aquestes sol·licituds d'informació acabaran fructificant, però Barrabés destaca que " només que vingui una família, ja serà tot un èxit per a un poble com Tuixent".

El principal problema amb què es troben ara mateix és la qüestió de l'habitatge, ja que hi ha força cases en venda però molt poca opció de lloguer de llarga estada. És per això que el mateix Barrabés ha fet d'intermediari amb diversos propietaris, ja sigui d'habitatges d'ús turístic com de cases que fa molt que estan en venda i no han tingut sortida, per tal que s'avinguin a fer lloguers convencionals. Una altra opció que s'està mirant és la possibilitat d'aconseguir cases per rehabilitar, ja que algunes demandes que han rebut van en aquesta línia. Tot i que en alguns casos sembla que hi ha certa predisposició, Barrabés no vol donar res per fet i assegura que s'està a l'espera de la resposta dels propietaris.

A banda de seguir amb aquesta tasca, ara mateix Barrabés explica que està "posant una mica d'ordre" a aquest centenar de demandes d'informació que han rebut. A lgunes, explica, tenen poques oportunitats de fructificar, ja que es tracta de gent que voldria anar a Tuixent a viure, però que no té feina. "Aquí de feina n'hi ha molt poca o no n'hi ha, de manera que la millor opció és venir amb teletreball", deixa clar Barrabés. En els casos en què sí que hi ha opcions que fructifiqui una arribada, s'està mirant d' adaptar les possibilitats d'habitatge a cada cas, ja que "si vol venir una família amb nens no li buscarem un apartament petit on no hi càpiguen".

En aquest sentit, l'arribada d'alguna família amb infants seria molt benvinguda, ja que l'escola de Tuixent té només vuit alumnes, un fet que fa aparèixer tot sovint el fantasma del tancament. Un tancament que podria ser letal per a la vall de la Vansa, ja que les escoles més properes estan a gairebé una hora de trajecte i amb ports de muntanya pel mig.

Justament, des de l'Ajuntament de Josa i Tuixent han acollit amb satisfacció aquesta iniciativa. La seva alcaldessa, Marta Poch, ha explicat a l'Ara Pirineus que "recolzem la iniciativa i esperem que hi hagi gent que vulgui venir". Poch ha indicat que "l'anunci està pensat per a gent que es vulgui instal·lar al municipi a fer teletreball, si a més vénen amb família, excel·lent, i si són capaços de mantenir-se en un poble de muntanya a una hora de la ciutat, encara millor, ja que la vida aquí té els seus avantatges però també els seus inconvenients".

De moment, el cas de Tuixent és el primer de l'Alt Pirineu i Aran que es difon a través del compte de Twitter de 'Repoblem'. Els altres són Sant Martí de Riucorb, a l'Urgell, i Argençola, a l'Anoia, el poble del mateix impulsor del compte. Ton Lloret, però, confia que vagi havent-hi altres crides per fomentar l'arribada de nous veïns i veïnes a localitats en risc de despoblament. De moment, es mostra satisfet perquè sembla que el projecte està aconseguint que Twitter "sigui alguna cosa més que un lloc per insultar i discrepar i esdevingui realment una xarxa social".