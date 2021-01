El nou parc central de la Pobla de Segur comença a prendre forma

Fa poques setmanes s'ha obert al públic el nou parc Alcalde Boixareu de la Pobla de Segur, el gran espai verd que ocuparà bona part del centre de la població, on fins fa poc hi havia el camp de futbol. De moment, el consistori ha habilitat la part superior, on hi ha alguns bancs, zones verdes, així com un espai de jocs infantils. L'objectiu del consistori amb aquest parc és crear una gran zona verda al centre de la població, eliminar barreres arquitectòniques, fer de vianants tota la zona, connectar l'antic parc -que era molt més petit- amb el conjunt modernista Mauri i potenciar justament aquest espai d'interès arquitectònic.

L'alcalde de la Pobla de Segur, Marc Baró, ha explicat que la segona fase de les obres al parc està previst que estiguin enllestides a la primavera. Ara s'actuarà a l'espai on abans hi havia pròpiament el camp de futbol i s'hi farà una pista multiesportiva, un escenari i més zones de jocs infantils. A més, es deixarà un espai per tal que els veïns i veïnes pugui decidir-ne l'ús a través d'un procés de participació ciutadana.

Pel que fa al nou camp de futbol, aquest es construirà a la zona de l'estació i Baró ha indicat que "durant el 2021 buscarem línies de subvencions i recursos econòmics per poder-lo construir".

Millores a l'entorn de l'estació

D'altra banda, recentment també s'han habilitat les noves places d'aparcament situades al costat de l'estació de tren. Aquesta és la primera actuació del procés de millora de l'entorn de l'estació i pretén crear una bossa d'aparcament dissuasori "tant per la gent que arriba a la Pobla amb cotxe, que pugui aparcar aquí i fer ús del centre de BTT o les bicicletes i els vehicles elèctrics que hi haurà, com per la gent que baixa del Pallars Sobirà, que pugui aparcar fàcilment i agafar el tren cap a Lleida", segons ha indicat Baró.

El pla també preveu crear més places d'aparcament, adequar l'entorn entre l'hangar i l'andana, habilitar una zona per a l'Espai raier, i crear un museu ferroviari a l'aire lliure. Baró ha indicat que "ja hem adequat dues antigues grues i estem parlant amb Ferrocarrils de la Generalitat per si ens pot cedir material en desús d'altres llocs per crear aquest espai museístic a l'aire lliure". L'objectiu també és que a la primavera estigui enllestida tota la reforma de l'entorn de l'estació.