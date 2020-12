La situació millora a totes les comarques de l'Alt Pirineu però empitjora a l'Aran

La situació epidemiològica comença a millorar al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran després de diversos dies d'empitjorament. Els principals índexs de risc van a la baixa a totes les comarques, però pugen a l'Aran, que passa d'un risc de 438 a un de 536 i d'una velocitat de transmissió (Rt) de 2,57 a una de 3,14. Recordem que quan aquesta Rt supera l'1 vol dir que el virus està en expansió, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona. Segons Salut, una persona de la vall segueix hospitalitzada per covid-19.

La comarca amb els indicadors més alts segueix sent Cerdanya, tot i que han començat a baixar. El risc ha passat de 4.449 a 4.081 i l'Rt ha baixat de 2,81 a 2,34. A l'Alt Urgell, mentrestant, l'Rt ha baixat per sota d'1, després de passar d'1,08 a 0,97 i el risc ha davallat de 329 a 316. Al Sant Hospital de la Seu d'Urgell s'hi mantenen dues persones ingressades per covid-19.

Al Pallars Jussà, el risc baixa de 380 a 347 i l'Rt cau d'1,21 a 1,13. També baixen les hospitalitzacions per covid-19, que passen de 9 a 8. Al Pallars Sobirà, el risc baixa de 42 a 22 i l'Rt, de 0,50 a 0,21. Segons Salut, una persona de la comarca segueix hospitalitzada per covid-19. Finalment, a l'Alta Ribagorça el risc es manté en 12 i l'Rt en 0,42.

Tot plegat fa que al conjunt de la regió sanitària, el risc baixi de 1.191 a 1.093 i l'Rt passi de 2,04 a 1,73. Pel que fa als nous positius, en les últimes 24 hores se n'han detectat 49 més, de manera que l'acumulat des que va començar la pandèmia és de 3.447.