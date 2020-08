El comerç de Tremp reparteix berenars saludables

El comerç de Tremp repartirà del 24 al 27 d'agost berenars saludables. Ho farà en el marc de les diferents accions que promou l'Ajuntament de la capital del Pallars Jussà per promoure els hàbits saludables. Tal com ha donat a conèixer el consistori, la campanya, que duu per nom Berenars de comerç, té un doble objectiu.

D'una banda, es vol promoure el consum d'aliments sans i de proximitat entre la població i, específicament en un dels àpats secundaris de la jornada: els berenars. En segon lloc, es vol ajudar que la població s'apropi al comerç local per contribuir a posicionar-lo com la millor opció de compra. D'aquesta manera, durant la setmana entrant diferents establiments comercials de Tremp oferiran als clients i visitants de les seves botigues un berenar saludable, facilitat per l'ajuntament i elaborat o preparat per comerciants i productors del municipi.

Al llarg de la setmana, l'Ajuntament de Tremp anunciarà a les seves xarxes socials quins berenars es reparteixen i quines son les botigues que hi participen cada dia.