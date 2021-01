El comerç i la restauració de Cerdanya i el Ripollès poden sol·licitar els ajuts a partir d'aquest dijous

Els sectors del comerç, la restauració, dels serveis i del sector turístic de Cerdanya i el Ripollès podran començar a demanar les ajudes previstes per la Generalitat per pal·liar els efectes del confinament perimetral del 22 de desembre a partir d'aquest dijous a les nou del matí, segons ha informat el Departament d'Empresa. El DOGC ha publicat aquest dimecres la convocatòria dels ajuts i a partir de les nou del matí de dijous es podran començar a tramitar. Seran de 10.000 euros per a allotjaments turístics, de 7.500 euros per a explotadores d'habitatges d'ús turístic i establiments i activitats d'interès turístic i de 1.500 euros per a agències de viatges i de muntanya. Per a la restauració, seran de 3.000 euros i de 1.500 comerços i serveis assimilats.

Concretament, els beneficiaris poden ser guies turístics i de muntanya; hotels, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural; agències de viatge, empreses explotadores d'habitatges d'ús turístics, congressos i turisme de reunions escoles d'esquí, activitats que es desenvolupen en parcs de natura, l'ecoturisme, el cicloturisme i el senderisme, entre d'altres.

A la línia d'ajuts per a restauració, comerç i serveis assimilats, s'hi podran acollir autònoms i pimes del sector de la restauració (bars, restaurants i cafeteries, inclosos els que estan situats en establiments col·lectius, com poden ser centres comercials o mercats municipals), comerç al detall i serveis assimilats, que tinguin almenys un establiment operatiu en un municipi del Cerdanya o el Ripollès. Es consideren serveis assimilats tallers mecànics, serveis fotogràfics, copisteries i arts gràfiques, serveis de reparacions, tintoreria i bugaderies, perruqueries i salons d'estètica i bellesa, i serveis de menjar a domicili.

Els ajuts consistiran en una aportació per beneficiari, que serà de 1.500 euros en el cas dels comerços i serveis assimilats, i de 3.000 euros per a bars, restaurants i cafeteries. Els establiments de restauració, comerços o serveis que ja es van acollir a les línies d'ajut del Consorci de Comerç, Artesania i Moda per fer front als afectes de la pandèmia i els professionals i empreses del turisme beneficiats per la línia oberta al novembre no hauran de fer cap tràmit, ja que rebran directament els diners.