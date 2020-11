Els comerciants d'Artesa de Segre s'oposen a la nova variant cap a Tremp

Els comerços i serveis d'Artesa de Segre, a la Noguera, han engegat la campanya 'No volem la variant' per rebutjar la nova variant projectada al municipi que el Govern preveu licitar enguany i que s'emmarca en el projecte per millorar la connectivitat amb Tremp i els Pallars. En aquest sentit, han recollit unes 700 signatures i demanen responsabilitats al consistori. Asseguren que en els deu anys de la construcció de l'altra variant, la que va cap a Ponts, "els establiments han patit una davallada de les vendes d'entre el 25% i 50%" i adverteixen que, amb la segona variant en plena crisi de covid-19, " perilla la continuïtat de més del 85% dels negocis". Assenyalen, a més, que en aquests deu anys Artesa de Segre "també ha perdut un 10% de població".

La plataforma 'No volem la variant' ha posat en marxa accions per intentar frenar el projecte com ara la col·locació d'una pancarta al tram de carretera que connecta el municipi amb Tremp. Així mateix, ha lliurat 700 signatures que han recollit en contra de la nova variant. Durant dos mesos els establiments han realitzat una recollida i han redactat un manifest per presentar un document al consistori. Demanen el seu suport i que es traslladi la protesta al Departament de Territori. D'altra a banda, portaveus del teixit comercial d'Artesa de Segre es van reunir divendres passat amb l'alcalde Mingo Sabanés i el regidor de comerç, Marc Ticó, per lliurar-los el document que conté, a més, alternatives a la construcció de la variant.

Els comerciants afirmen que "l'Ajuntament d'Artesa de Segre no deixa clara la seva opinió" davant la construcció de la nova via. Recorden que fa uns dies va realitzar una enquesta per conèixer l'opinió dels veïns i dels 129 vots un 53,9% van ser favorables, mentre el 43,7% s'hi van pronunciar en contra. El consistori treballa ara en un segon sondeig davant la poca participació.

El Govern preveu licitar aquest 2020 la nova variant d'Artesa de Segre, d'1,5 kilòmetres, que forma part de la millora de la carretera de Comiols, que uneix la Noguera amb el Pallars Jussà. El projecte preveu la construcció de quatre túnels i quatre viaductes en un tram de 29 quilòmetres per escurçar tres quilòmetres, que es veurien traduïts en cinc minuts de temps segons Territori. Suposarà una inversió de 185 milions d'euros i es preveu que les obres finalitzin el 2025.