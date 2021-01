El nou confinament municipal acaba amb l'assimilació d'Andorra a l'Alt Urgell

La Generalitat ha anunciat que, a partir del 7 de gener, es tornarà al confinament municipal tots els dies de la setmana durant almenys deu dies. Això tindrà diverses conseqüències a l'Alt Pirineu i Aran. Una de les més notòries és que durant aquests dies decaurà l'assimilació d'Andorra amb l'Alt Urgell en termes de mobilitat, ja que no es podrà sortir del municipi si no és per motius justificats. L'altra aspecte destacat és que aquesta nova mesura fa decaure el confinament perimetral de Cerdanya i el Ripollès, ja que és encara més restrictiva.

Durant la roda de premsa, la consellera de Salut, Alba Vergés, i el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon han justificat les mesures pel ràpid creixement de la pandèmia. Els principals indicadors han crescut amb força