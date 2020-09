El conjunt romànic de la Vall de Boí ha rebut 25.000 visitants aquest estiu

El conjunt romànic de la Vall de Boí ha rebut 25.004 visitants entre els mesos de juliol i agost. Des del Centre del Romànic han fet una valoració positiva de com ha anat la temporada i han destacat que els protocols sanitaris per visitar les esglésies s'han seguit i han estat ben rebuts per la majoria de visitants. També han indicat que l'aforament limitat per mantenir les distàncies de seguretat als interiors de les esglésies ha sigut la part més difícil de gestionar, però han deixat clar que aquesta mesura era necessària per evitar aglomeracions.

La xifra de 25.004 visitants està una mica per sota de la meitat del que es va assolir l'any passat, 50.609. Tot i això, des del Centre del Romànic han remarcat que les restriccions en l'aforament han influït força en aquest descens.

Per adaptar-se a les noves mesures, la novetat d'aquest any han sigut els itineraris guiats "Natura i Cultura a la Vall de Boí". Aquests recorreguts proposaven al visitant unes visites guiades exteriors, d'una hora, per conèixer el romànic i passejar pels pobles. Així, s'hi ha explicat la relació de les esglésies amb el seu entorn, ja que és uns dels criteris que té en compte la UNESCO a l'hora d'incloure el conjunt romànic de la Vall de Boí a la llista de Patrimoni Mundial. En total, 1.381 persones han participat en els itineraris guiats que s'han ofert diàriament en horaris de matí i tarda durant tot juliol i agost.

La previsió és que les cinc esglésies que han estat obertes a l'estiu segueixin obertes la resta de l'any mantenint els protocols sanitaris actuals. L'oferta dels itineraris guiats se seguiran proposant en dates de major afluència o es podran demanar amb reserva prèvia.