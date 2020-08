Els consells de muntanya rebran 2,5 MEUR per mantenir la xarxa de camins

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) publica aquest dilluns la resolució mitjançant la qual el Departament de Territori i Sostenibilitat obre la convocatòria per atorgar un total de 2,5 milions d'euros als consells comarcals per ajudar a les tasques de manteniment de la xarxa veïnal i rural de camins de muntanya. S'adreça als consells comarcals de les deu comarques considerades de muntanya, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès i el Solsonès, a més de la Val d'Aran. Els ens interessats disposen de vint dies naturals per presentar les seves sol·licituds.

Els 2,5 milions d'euros es distribuiran per territoris en funció de la longitud de la seva xarxa estructurant. En el cas de les sis comarques de l'Alt Pirineu i Aran, a l'Alta Ribagorça li corresponen fins a 160.081 euros; a l'Alt Urgell, 375.228 euros; a Cerdanya, 233.628 euros; al Pallars Jussà, 298.367 euros; al Pallars Sobirà, 318.334 euros; i a l'Aran, 150.574 euros.