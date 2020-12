Les contradiccions dels mínims, habitatge social i residència pública

Un sí en què gràcies a la CUP el pressupost municipal 2021 de la Seu d'Urgell compleix amb 500.000 euros en la partida per redactar el projecte de residència/pisos de serveis per la gent gran de titularitat i gestió pública; i 250.000 € per l'adquisició d'habitatge social de titularitat municipal. Moltes lectures, opinions i inputs -tant de bons com de dolents- hem rebut la Candidatura d'Unitat Popular de la Seu d'Urgell per aquest sí, per haver donat vot favorable als pressupostos de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell pel 2021, uns pressupostos que clarament no ens representen i no són els nostres.

Però estar i participar de la política municipal implica haver de renunciar a una part dels nostres objectius principals i irrenunciables per obtenir altres acords encara que siguin clarament de mínims, assumint totes les contradiccions que això suposa, però també tenint clar que si ho havíem de fer en algun moment dels 6 anys que portem a la institució, era ara.

Portar a la negociació l'habitatge -sobretot- públic i -sobretot- social. Portar a la negociació la residència -sobretot- de titularitat i gestió 100% pública. Aquests eren els objectius de la CUP la Seu a l'hora de debatre els pressupostos, perquè sabem que cap altre grup municipal ho planteja com a prioritari, tenim clar que o nosaltres o ningú. Posar el nostre focus de treball en aquests dos ítems principals perquè són pilars en el nostre programa polític de projecte de ciutat, i perquè avui per avui, en la situació de crisi sanitària, social, i econòmica actual i la que vindrà, han de ser el pal de paller de les reivindicacions i les lluites tant al carrer com a les institucions. Nosaltres hem vingut a garantir condicions de vida dignes als veïns i veïnes de la Seu.

Defensa de l'habitatge com un dret bàsic. Quan un dret bàsic com l'habitatge passa a ser en mercaderia i negoci amb el qual s'especula deixa de ser un dret assequible per a tothom i deixem de garantir-ne l'accés per a totes les ciutadanes i veïnes, també les de la Seu, ja que s'exclou d'aquest dret a una part important de veïns i veïnes, i alhora provoca precarietat a la resta que sí que pot pagar-ho.

Incorporar 500.000 euros per ampliar el parc d'habitatge públic per a ús social al centre històric era la nostra demanda. Incorporar 250.000 euros per comprar habitatge públic i social és el màxim que hem pogut aconseguir. Essent conscients que clarament és una partida insuficient, hem considerat que ara tocava accedir a tenir aquests diners per pisos de titularitat pública abans que no disposar-ne de cap, ja que, com hem dit, no hi eren sense la nostra pressió i no hi serien actualment sense el nostre acord. De manera que queda clarament palès que la voluntat i la prioritat de l'equip de govern no és l'habitatge públic i social, tot i les múltiples medalles autoatorgades en el debat del plenari, els únics que hem defensat la presència imprescindible de l'habitatge social i públic als pressupostos som la CUP.

Per altra banda, també volem fer palesa la nostra posició contrària a les polítiques d'habitatge de l'Ajuntament tot i l'acord en aquesta partida de 250.000 euros per habitatge públic i social. Ens posicionem clarament en contra amb la resta d'opcions proposades en tema d'habitatge per part de l'equip de govern. Per una banda, establir una partida de 190.000 euros en rehabilitar habitatge a la Ciutadella. Per molt que l'equip de govern ho vengui com a habitatge social, és evident que no ho és. No pot considerar-se habitatge social si queda lluny de la ciutat i per accedir-hi és imprescindible transport privat. A més, aquests 190.000 euros tampoc compliran la funció de dinamitzar el centre històric de la Seu. Per altra banda, una partida de 70.000 euros de diner públic en la rehabilitació d'habitatge privat, polítiques que reiteradament hem mostrat la nostra disconformitat. El diner públic ha d'anar a habitatge social públic i no privat.

És per aquest motiu que tot i l'acord en el pressupost municipal 2021, el nostre vot a HIULS -l'empresa pública d'urbanisme i habitatge on es debaten i aproven les polítiques d'habitatge del consistori- ha estat contrari al pressupost, ja que les polítiques d'habitatge de l'ajuntament no són compartides, fins i tot són contràries a les de la CUP. Nosaltres defensem l'ampliació del parc públic d'habitatge que permeti interferir àmpliament a la regulació del mercat d'habitatge a la Seu.

Defensa del dret a envellir dignament. La demanda d'una residència pública ha estat una de les reivindicacions que hem batallat en tots els espais de debat i de consulta. Una gestió i titularitat pública per garantir accés a tots els veïns i veïnes de la Seu i de la comarca, com eix central de l'estat del benestar. No ens podem permetre que els serveis socials estiguin en mans d'empreses privades.

En aquest sentit cal felicitar i agrair a la Plataforma Pro Residència per la feina feta, per la reivindicació clara i contundent que han dut a terme durant anys per disposar d'una residència i pisos de serveis que garanteixin el dret a envellir dignament per la ciutadania de la Seu i de la comarca. També ens enorgullim de la lluita i la victòria de la defensa de la gestió pública de la residència que fem com a CUP la Seu, podent assolir del compromís per part de l'equip de govern una partida per redactar el projecte de residència i pisos de serveis per la gent gran de gestió i titularitat 100% pública.

Des de la CUP la Seu, vam fer moltes altres propostes de millora del pressupost, algunes suposadament aprovades en el pressupost 2021, i altres no. I és en aquest sentit que també volem fer un aclariment al respecte. De les propostes de la CUP que han estat acceptades considerem que moltes d'elles eren propostes que ja en altres moments (mocions o anteriors pressupostos) havien estat acceptades i per tant es tenia el previ compromís a fer-les. Per tant, des de la CUP de la Seu no les considerem una transacció o acord actual, sinó una obligació i compromís adquirit amb anterioritat que s'havia de complir. Entre elles, les propostes d'incorporació de dos educadors de carrer -acceptada el 2018-, l'estudi de municipalització de la zona blava -moció aprovada el 2018 -, la partida de 6.500 euros per a horts socials -acceptada el 2018- i l'incorporació de la perspectiva d'Urbanisme feminista a la Seu, proposta que no queda inclosa i que s'haurà de treballar al Consell Municipal d'Accessibilitat i mobilitat.

I per últim, lamentar les propostes que no han estat incorporades per l'equip de govern, una d'elles i de les més importants, la Cistella Bàsica d'Aliments, en què demanàvem el compromís de garantir una alimentació digna per a la ciutadania.

Tot i les grans contradiccions que suposa aprovar un pressupost en què no s'assoleixen les partides per garantir unes condicions de vida dignes per totes les veïnes, en especial per a les famílies humils de la Seu, com l'habitatge i la cistella bàsica, la CUP de la Seu hem aprovat el pressupost per no perdre'n els mínims. Sense la nostra pressió, les veïnes de la Seu no tindríem el compromís d'una residència 100% pública ni un increment en el parc d'habitatge públic i social que tant necessitem. I des d'aquesta perspectiva, la CUP la Seu continuem endavant, i seguirem en totes les batalles, tant al carrer com a les institucions, perquè es compleixin els acords i perquè les futures reivindicacions que es lluitin des de l'autoorganització popular es comptin amb victòries.