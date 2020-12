El risc i la velocitat de contagi baixen per segon dia seguit a Cerdanya

La situació epidemiològica a Cerdanya continua sent molt complicada, però els principals índexs de perill segueixen baixant per segon dia consecutiu. El risc ha baixat gairebé mil punts en dos dies i gairebé 500 en 24 hores (passant de 4.081 a 3.521). La velocitat de transmissió de la malaltia (Rt), mentrestant, ha passat de 2,34 a 1,85 en 24 hores. Recordem que si aquesta es manté per sobre d'1 vol dir que el virus s'expandeix, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona. Segones les darreres dades ofertes, a l'Hospital de Cerdanya hi ha 11 ingressats per covid-19.

L'altre territori en una situació més delicada és l'Aran, on els índexs segueixen pujant. L'Rt és especialment alta, i passa de 3,14 a 3,28, mentre que el risc puja de 536 a 560. Segons Salut, una persona de la vall segueix hospitalitzada per covid-19. A l'Alt Urgell, el risc també puja, de 316 a 434 i l'Rt torna a superar la barrera de l'1, després d'un dia d'haver estat per sota, en passar de 0,97 a 1,36. Al Sant Hospital de la Seu s'hi mantenen dues persones ingressades per covid-19.

La situació, en canvi, segueix millorant al Pallars Jussà, on l'Rt ha baixat d'1,13 a 1,02, i el risc ha passat de 347 a 304. Hi ha 7 persones de la comarca hospitalitzades per covid-19, una menys que fa 24 hores. Al Pallars Sobirà, els índexs segueixen sent baixos, però han pujat lleugerament: el risc ha passat de 22 a 50 i l'Rt ha pujat de 0,21 a 0,42. Una persona de la comarca segueix hospitalitzada per covid-19. Finalment, l'Alta Ribagorça es manté amb un risc de 12 i una Rt de 0,42.

Tot plegat fa que al conjunt de la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran el risc baixi de 1.093 a 1.007 i l'Rt passi d'1,73 a 1,50. En les últimes hores s'han detectat 48 nous positius, de manera que l'acumulat des de l'inici de la pandèmia és de 3.495 casos.