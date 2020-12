Pugen a 60 els morts a la residència Fiella de Tremp

El brot de covid-19 que des de fa un mes afecta la Residència Fiella de Tremp ha causat una nova mort en les darreres hores, de manera que el total d'usuaris que han perdut la vida des de l'inici del brot és de 60. Segons dades del Departament de Salut, aquest dissabte hi ha 17 usuaris que continuen sent positius, dels quals 10 es troben a l'equipament de gent gran, 6 estan ingressats a l'Hospital Comarcal del Pallars i un altre ha estat traslladat fora del centre. Mentrestant, la xifra de treballadors positius es manté en 31. Aquest divendres han començat les visites de familiars als usuaris, ja que el centre ja té la categoria taronja. Salut recorda que serà d'aplicació el Pla de trobades amb persones residents per les festes de Nadal.

Espais covid al costat de sis CAP pirinencs

D'altra banda, el departament de Salut ha començat els tràmits per instal·lar espais annexos a més d'un centenar de centres d'atenció primària (CAP) de tot Catalunya per poder-hi fer l'activitat relacionada amb la covid-19 i diferenciar-la de la que no té relació amb la pandèmia. En concret, s'instal·laran mòduls per fer proves PCR, tests ràpids, identificació de contactes o exploracions i garantir que els CAP puguin tenir "espais diferenciats per patologies, per assegurar una major seguretat de professionals i ciutadans". Aquests mòduls estan pensats per als CAP amb dificultats d'espai i es preveu que entrin en funcionament a partir del gener. Estaran en zones properes als CAP i seran gestionats pels mateixos equips d'atenció primària.

En el cas de l'Alt Pirineu, s'instal·laran als CAP de la Seu, Oliana, Sort, la Pobla de Segur, Tremp i el Pont de Suert.