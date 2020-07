El covid-19 fa créixer l'ocupació a l'entorn del pantà de Rialb

L'estiu de l'era Covid ha convertit la zona de l' entorn del pantà de Rialb, a cavall de l'Alt Urgell i la Noguera, en una destinació turística molt sol·licitada per passar-hi l'estiu atesa, justament, la seva minsa explotació turística. Tal com han donat a conèixer des del Consorci Segre Rialp, els municipis ubicats al voltant d'aquest pantà, el segon més gran de Catalunya, i que enguany commemora el seu 20è aniversari, estan vivint un gran increment de demanda de nous visitants, la majoria no avesats al turisme rural i procedents de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, tot i que també de l'estranger.

La majoria són famílies, de vegades de dues i de tres generacions, que passaran junts part de l'estiu en cases rurals aïllades, antigues cases pairals rehabilitades, càmpings i hotels petits i mitjans. Les cases petites i mitjanes són les que han rebut més peticions atès que les demandes de turisme d'aquest estiu són per unitat familiar. En total, la zona disposa d'unes mil places d'allotjament.

En aquest sentit, la tècnica del Consorci, Núria Solé, explica que "l'estiu Covid ha situat al mapa de forma definitiva aquesta zona com a destinació turística no massificada d'un nou turisme sense presses i familiar i que busca anar al seu aire". Per la seva banda, l'alcaldessa de Peramola i presidenta del Consorci Segre Rialb, Gemma Orrit, explica que "alguns establiments han rebut durant el confinament una allau de trucades per llogar masies aïllades amb piscina i de fet hi ha cases que han tingut un gran nombre de peticions".

Orrit també ha relatat que els nous visitants que estan descobrint aquest territori valoren que no estigui gaire explotat turísticament. A més, afegeix, "el fet que estigui a mig camí de Lleida, d'Andorra o de Barcelona el fa molt accessible". La presidenta del Consorci també celebra que la zona sigui pol d'atracció per a un turisme responsable i conscient "que valora un bany entre boscos de pins o que els nens juguin al carrer dels pobles". "Creiem que qui se sent atret pel nostre territori busca aquell món que semblava perdut, lluny de les alertes del moment que vivim", afegeix.

A aquesta conjuntura, a més, s'hi afegeix el fet que el pantà es troba gairebé al màxim de la seva capacitat i això permet la pràctica dels esports aquàtics que s'hi ofereixen sense problemes. L'únic atractiu turístic de la zona que no ha pogut obrir aquest estiu, tal com avançava fa uns dies l'Ara Pirineus, és la platja d'Ogern.