El covid-19 obliga a suspendre tots els concursos de gossos d'atura

La Federació de Concursos de Gossos d'Atura dels Països Catalans ha decidit suspendre tots els certàmens de la lliga d'aquest 2020. El motiu és la dificultat de gestionar i controlar les mesures de seguretat que les autoritats sanitàries exigeixen per evitar el contagi del covid-19. La mesura afecta els concursos de Llavorsí, al Pallars Sobirà; Oceja, a l'Alta Cerdanya; Canillo, a Andorra; Ribes de Freser, al Ripollès; o Castellar de n'Hug, al Berguedà, entre altres.

Justament, amb relació al cas de Castellar de n'Hug, s'ha destacat que el fet que es tracta d'una població molt petita, on cada any s'hi apleguen unes 3.000 persones per aquest concurs, un fet que fa molt difícil mantenir les distàncies interpersonals. L'alcalde, Salvador Juncà, ha explicat a l'ACN que lamenten haver hagut de prendre una mesura com aquesta, ja que reporta importants beneficis pel municipi. "Per nosaltres és com una festa major", ha assenyalat.

Una altra de les incògnites també era assegurar la presència de la quinzena de pastors que participen al certamen, ja que alguns d'ells provenen de França i Andorra. "No sabem com pot evolucionar la situació per la pandèmia i hem preferit anul·lar", ha dit el batlle de Castellar de n'Hug. Des de la Federació ja s'està treballant per poder celebrar les edicions corresponents del 2021, amb la voluntat que suposi "un pas endavant en termes de consolidació, prestigi i projecció" dels esdeveniments.