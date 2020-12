El brot de covid-19 a la residència de Tremp ja ha provocat 34 defuncions

El brot de covid-19 detectat fa unes setmanes a la residència Fundació Fiella de Tremp ja ha provocat la mort de 34 usuaris, segons informa l'ACN. D'altra banda, Salut ha informat que a hores d'ara encara hi ha 100 residents i 43 treballadors positius.

Pel que fa a la situació epidemiològica, les xifres es mantenen estables – i altes- al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran. Des de divendres, el risc ha pujat de 410 a 429, tot i que la velocitat de transmissió (Rt) ha baixat d'1,03 a 1,01. Cal tenir en compte que si es manté per sobre d'1, vol dir que el virus està en expansió, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona. Pel que fa als nous casos, des de divendres se n'han notificat 55 més, de manera que l'acumulat des de l'inici de la pandèmia ja és de 2.924.

Per territoris, la millor situació es troba ara mateix a l' Aran, on el risc i l'Rt estan gairebé a zero, segons les dades ofertes per Salut. Des de divendres, el risc ha baixat de 114 a 7 i l'Rt ha caigut de 0,82 a 0,06. Aquests pròxims dies, però, es durà a terme un cribratge massiu i es probable que aquestes xifres tornin a créixer si es detecten asimptomàtics. El que de moment ja ha crescut respecte a divendres és el nombre d'hospitalitzats per covid-19, que ha crescut d'un a dos.

Al Pallars Sobirà, el risc també ha baixat des de divendres, de 273 a 71 i l'Rt ha caigut bruscament de 2,03 a 0,60. Segons Salut, no hi ha cap persona de la comarca hospitalitzada per covid-19, quan divendres n'hi havia una. A l' Alta Ribagorça, l'Rt ha tornat a baixar per sota d'1 i des de divendres ha passat d'1,18 a 0,78. El risc també ha caigut força, de 619 a 250. L' Alt Urgell és l'altra comarca pirinenca on l'Rt segueix per sota d'1, tot i que va pujant. Des de divendres, ha crescut de 0,72 a 0,86, mentre que el risc ha passat de 226 a 267. El nombre d'ingressats per covid-19 al Sant Hospital de la Seu d'Urgell es manté en 9.

Al Pallars Jussà, el risc segueix sent molt alt, però ha baixat lleugerament respecte a divendres, passant de 1.312 a 1.228. En canvi, l'Rt ha pujat, d'1,27 a 1,39. Segons Salut, hi ha dues persones més que divendres hospitalitzades per covid-19, concretament 13. A Cerdanya, la situació també ha empitjorat respecte a divendres, ja que el risc ha passat de 549 a 975 i l'Rt ha crescut d'1,27 a 1,85. Ara mateix, segons Salut no hi ha cap persona de Cerdanya hospitalitzada per covid-19.