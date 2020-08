El covid-19 també obliga a suspendre el Buff Mountain Festival

L'ajuntament de la Vall de Boí, d'acord amb Buff i l'empresa Ocisport, organitzadors del Buff Mountain festival Vall de Boí, ha decidit suspendre el Buff Mountain Festival previst pels dies 4, 5 i 6 de setembre. Tal com ha donat a conèixer el consistori, ho ha fet davant la nova situació decretada per la Generalitat, " tot i ser dins d'una comarca amb un dels riscs més baixos de contagis de Catalunya, i tot i que sembla que les competicions esportives no estan directament afectades per les noves mesures".

Encara que el nivell de participants previst era inferior a altres anys i que s'havien pres totes les mesures de seguretat i protocols aprovats per les federacions, " en un acte de solidaritat i responsabilitat" s'ha decidit que la celebració del festival no ajudaria a mantenir trobades de màxim deu persones i per això es posposen totes les competicions fins a l'any 2021.

Des de l'Ajuntament asseguren que " ha estat una decisió difícil", però afegeixen que "davant les últimes notícies sobre el desenvolupament dels contagis arreu de Catalunya, finalment, i per compromís amb la població, s'ha pres la determinació que s'ha cregut més adient per preservar la salut de les persones".