El covid-19 també obliga a suspendre el Festival Terra Roia

La complicació de la situació sanitària arreu del país ha dut als organitzadors del Festival Terra Roia , al Pallars Sobirà, a suspendre l'edició d'enguany. Des del Consell Comarcal han apuntat que "malgrat haver treballat per disminuir riscos, ajornant i desconcentrant activitats i desenvolupant mesures preventives molt exigents, la incertesa de l'evolució dels fets i el deure d'avantposar la seguretat de tothom ens ha dut a prendre aquesta decisió".



Tot i això, asseguren que " ens ho prenem com una oportunitat per continuar treballant una proposta que està dissenyada per convertir-se en un certamen de referència cultural". "L'excel·lent acollida per part de veïns, creadors, col·laboradors altruistes, empreses, altres administracions i entitats, avala la seva continuïtat", afegeixen.



Els organitzadors asseguren que "continua sent un projecte que no es limita a concentrar activitats en uns dies i esperar l'any següent". " L'aparador de la creació del Sobirà continua viu i aviat podrem comunicar els detalls d'aquesta nova singladura", conclouen.