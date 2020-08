El covid-19 també trastoca la trobada transfronterera al port de Tavascan

La complicada situació sanitària derivada del covid-19 també ha acabat afectant la sisena Trobada Transfronterera al port de Tavascan, que se celebrarà aquest diumenge. Tal com han donat a conèixer des del Parc Natural de l'Alt Pirineu, un dels organitzadors, conjuntament amb el Parc Pirinenc de les Tres Nacions, s'ha optat per suspendre els actes oficials i el repartiment de menjar per motius de seguretat. Tot i això, la trobada es manté a nivell simbòlic, sempre mantenint les distàncies i utilitzant mascaretes.

Es suspèn els actes oficials i repartiment de menjar de la trobada transfronterera del port de #Tavascan amb amics del @PARC_PA prevista per aquest diumenge 23 per motius de seguretat pel #Covid19. Tot i així es manté la trobada a nivell simbòlic mantenint distàncies i mascareta. pic.twitter.com/XivqAfzgXC — Parc Natural de l'Alt Pirineu (@pnaltpirineu) August 22, 2020

Ja fa sis anys que cada estiu els veïns i veïnes de Tavascan, al Pallars Sobirà, i d'Ustou, a l'Arieja, pugen caminant fins al port de Tavascan, on es troben i hi celebren una festa. De cara al diumenge 6 de setembre, mentrestant, està prevista la trobada al port de Boet, a cavall de la Vall Ferrera, al Pallars Sobirà, i l'Arieja, tot i que caldrà veure si es pot dur a terme. Cal dir que la tradicional pujada al port de Salau, que a principis d'agost agermana veïns i veïnes de Catalunya i Occitània, ja es va suspendre, també a causa de la situació sanitària derivada del covid-19.