El cribratge massiu a l'escola Pau Claris detecta 5 casos de covid-19

El c ribratge massiu realitzat a l'escola Pau Claris de la Seu d'Urgell ha detectat cinc casos positius de covid-19. Tal com ha donat a conèixer el centre en un comunicat de premsa es tracta de quatre infants i una monitora. Els positius dels infants han obligat a mantenir el confinament de dos grups, mentre que, en el cas de la monitora, es mantindrà el confinament dels 13 infants que atén al menjador.

Des del centre han assegurat que " els resultats finals mostren que l'escola és segura" i han afegit que "nosaltres seguim treballant amb força, responsabilitat i il·lusió, amb tots els nostres infants i famílies des d'avui mateix". L'equip directiu, conjuntament amb tot el personal de l'escola, ha volgut "agrair la paciència, comprensió i compromís de totes les famílies del centre, així com tots els suports que hem rebut aquests dies".

Recordem que el cribratge, realitzat el dilluns 19 d'octubre, e s va fer a 202 alumnes, a 13 mestres i a 20 monitors i personal de l'escola. Mentre no es coneixien els resultats, es va optar per confinar a totes aquestes persones a casa seva, de manera que al centre només hi van mantenir l'activitat tres dels tretze grups estables.