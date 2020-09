El cribratge massiu de la Seu detecta només un 1,5% de positius

Només un 1,5% de les 1.338 mostres recollides durant el cribratge massiu de la passada setmana a la Seu d'Urgell ha donat positiu per covid-19. Concretament són vint els casos on s'ha detectat positivitat de la PCR en les mostres recollides, i per tant serien portadors asimptomàtics de la infecció i la podrien propagar. En tots els casos ja s'ha avisat als pacients, se'ls ha indicat l'aïllament i s'ha programat l'estudi dels seus contactes estrets, que també hauran de fer un aïllament al domicili de 14 dies.

Tal com ha indicat des de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, " aquest resultats són molt esperançadors", ja que demostren que no hi ha un elevat percentatge de transmissió comunitària, sinó que els brots que es van començar a detectar fa unes tres setmanes s'han anat controlant amb l'aïllament i l'estudi de contactes realitzat pels gestors covid i l'equip d'atenció primària del CAP de la Seu d'Urgell. Ara mateix el risc de rebrot a la capital de l'Alt Urgell es situa en 570 i la taxa de transmissió (Rho) en 1'07, ambdós índex en tendència descendent des de fa un parell de dies.

Tots els veïns i veïnes que es van realitzar l'estudi tenen el resultat disponible al portal "La Meva Salut". Aquests resultats, que estan per sota de la mitjana de Catalunya dels cribratges massius realitzats a altres ciutats o barris del país, indiquen que no hi ha criteris epidemiològics per ampliar aquest cribratge, donada la situació actual.

Davant d'aquests resultats, l'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, ha manifestat que " estem molt contents de la resposta de la ciutadania, que va anar en massa a realitzar-se la prova, i sobretot d'aquests resultats, ja que ens indiquen que la situació complicada que hem viscut les darreres dues setmanes es comença a revertir." "Agraeixo molt sincerament la tasca realitzada per tots els professionals que vam participar en aquest cribratge, així com la coordinació d'aquest per part del CatSalut", ha afegit Fàbrega.

Per la seva part, Divina Farreny, gerent de les regions sanitàries Lleida i Alt Pirineu i Aran ha manifestat "els resultats obtinguts en el cribratge massiu a la Seu d'Urgell demostren que, gràcies a la detecció precoç i l'aïllament dels positius i contactes, les cadenes de transmissió es van trencant i, per tant, el virus ho té més difícil per propagar-se". També ha recordat que "no podem abaixar la guàrdia, hem de mantenir un ritme baix d'interaccions socials i limitar sobretot les que siguin prescindibles, ja que bona part dels contagis s'estan donant en el context social i familiar".