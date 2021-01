Una defunció i 11 nous positius de covid-19 a l'Aran

Una persona de 92 anys que estava ingressada a l'Espitau Val d'Aran ha mort aquestes darreres hores a causa del covid-19. Així ho ha donat a conèixer el Conselh Generau d'Aran, que ha transmès el condol a la família. D'altra banda, en les últimes hores ha ingressat un altre malalt de covid-19 al centre hospitalari aranès, de manera que ara mateix hi ha 4 persones a planta a causa del virus. El Conselh Generau també ha explicat que en les últimes hores s'han detectat onze nous positius.

Tot plegat, sumat a la vuitantena de positius detectats al llarg de la setmana passada, fa que la situació sigui força complexa a l'Aran. Si bé en les últimes hores el risc i la velocitat de contagi (Rt) han frenat el fort ascens dels últims dies, aquests es mantenen molt alts. El risc passa de 2.123 a 2.197 i l'Rt puja de 3,09 a 3,11 (recordem que quan està per sobre d'1 vol dir que el virus està en expansió, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona). Davant d'aquesta situació, el Conselh Generau d'Aran ha fet una crida a la ciutadania a seguir totes les mesures preventives establertes per les autoritats sanitàries.

La situació també empitjora al Pallars Sobirà, on el risc puja de 617 a 769 i l'Rt passa de 2,64 a 2,71. Una persona de la comarca segueix hospitalitzada per covid-19, segons Salut.

Per contra, els principals índexs de perill milloren a la resta de comarques de l'Alt Pirineu. Destaca el cas de Cerdanya, que venia d'una situació molt complicada i els últims dies està consolidant l'Rt per sota d'1 i una baixada forta del risc. En les últimes hores, l'Rt ha passat de 0,68 a 0,53 i el risc ha baixat de 1.020 a 799. També ha baixat el nombre d'ingressats a l'Hospital de Cerdanya, de 12 a 11.

A l'Alt Urgell, el risc ha baixat de 658 a 622 i l'Rt ha passat d'1,08 a 1. Ha pujat, en canvi, el nombre d'ingressats per covid-19 al Sant Hospital de la Seu d'Urgell, de 5 a 6. Al Pallars Jussà, el risc ha passat de 262 a 194 i l'Rt ha baixat de 2 a 1,39. Tot i això, segons Salut hi ha 4 persones de la comarca hospitalitzades per covid-19, una més que fa 24 hores. Finalment, a l'Alta Ribagorça, el risc ha passat de 186 a 128 i l'Rt ha baixat de 0,92 a 0,64. Una persona de la comarca segueix hospitalitzada per covid-19.

Tot plegat fa que al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran el risc baixi de 694 a 615 i l'Rt passi de 0,98 a 0,86. En les últimes 24 hores s'han notificat 33 nous positius, de manera que l'acumulat de casos des de l'inici de la pandèmia s'enfila fins a 4.272. El nombre total de vacunats a la regió sanitària és 1.674, 155 més que fa 24 hores. Entre els que s'han vacunat les últimes hores hi ha el 85% del personal que podia fer-ho de l'Hospital de Cerdanya.