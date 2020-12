El turisme del Pirineu i Ponent reclama restriccions adaptades a la baixa densitat del territori

El sector turístic de l'Alt Pirineu, Aran i Ponent demanarà al Procicat una "sensibilitat diferent" amb aquests territoris pel que fa a les restriccions pel covid-19, tenint en compte la seva baixa densitat de població. Reclamen que les mesures s'apliquin de forma quirúrgica en funció de la realitat de cada territori i de la seva situació epidemiològica. En aquest sentit, demanen que aquestes demarcacions no es tractin amb el mateix criteri que zones amb densitats poblacionals molt superiors com ara l'Àrea Metropolitana.

Així ho han acordat durant la reunió mantinguda aquest dimecres entre responsables del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida i representants dels sectors de l'hostaleria, càmpings i establiments rurals del territori, després d'un pont de la Puríssima amb molt pocs visitants, amb totes les estacions d'esquí tancades i amb la mirada ja posada en les festes de Nadal.

El sector turístic denuncia un "greuge comparatiu" del territori de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran respecte a altres zones amb densitats de població superiors quant a les restriccions que s'apliquen pel covid-19 i que afecten per igual a tot Catalunya. El sector ha expressat la seva indignació, sobretot després de veure als mitjans de comunicació imatges dels darrers dies amb zones comercials plenes de gent a Barcelona.

La vicepresidenta del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Rosa Pujol, ha assegurat que "ja n'hi ha prou que al territori de Lleida se'ns tracti amb els mateixos criteris que l'àrea de Barcelona". D'aquesta manera, tant des del Patronat de Turisme, com des de les federacions i associacions dels sectors de l'hostaleria, càmpings i d'allotjaments de turisme rural, traslladaran al Procicat la petició per tal que es permetin els desplaçaments en bombolles de convivència per les demarcacions de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran i que es faciliti la mobilitat entre les dues regions sanitàries, en funció de les dades de contagis.

Així mateix, Rosa Pujol ha defensat que l'hostaleria, així com la resta de sectors turístics, està complint totes les mesures de seguretat com ara la limitació d'aforament del 30% a l'interior dels locals. També ha ressaltat que els establiments estan preparats per evitar contagis, tal com ja van demostrar durant l'estiu.