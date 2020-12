La vacunació del covid-19 es reprèn al Pirineu amb 95 dosis per a les dues residències del Pallars Sobirà

La campanya de vacunació del covid-19 s'ha reprès aquest dimecres amb la preparació de 95 dosis per administrar a usuaris i treballadors de les dues residències de gent gran del Pallars Sobirà, la de Sort i la d'Esterri d'Àneu. De fet, entre diumenge passat i aquest dimarts han arribat 335 vaccins a l'Alt Pirineu i Aran, les quals es conserven en una nevera i es transporten des d'un únic punt a tots els equipaments de la tercera edat de la regió sanitària. En el cas de la Residència Serafí Casanovas de Sort, se l'han posat 24 dels 27 usuaris que hi ha actualment al centre i 18 dels seus 32 empleats. Així, entre els treballadors s'ha optat per administrar-la en diferents fases per tal de tenir una part de la plantilla operativa en cas que es produïssin efectes secundaris.

El metge de la Residència Serafí Casanovas i director mèdic del Pallars Sobirà, Miquel Brecha, ha assegurat que el vaccí és "eficaç" i ha afegit que desitja que es pugui haver administrat aviat al 70% de la població, tant a Catalunya com al món, per la "seguretat" i "tranquil·litat" que comportarà aquest fet. "Hem estat plorant, suplicant i pregant perquè tinguéssim la vacuna, el què no podem fer ara quan ens la donen és dir que no la volem, seria un contrasentit", ha afirmat.

Brecha ha detallat que la campanya s'inicia a les residències denominades blanques i verdes perquè un dels objectius és que els seus possibles efectes secundaris no interfereixin amb els de la mateixa malaltia i també per ajudar que les persones de risc tingui defenses per fer-hi front. Així, ha ressaltat la importància que té que aquestes també s'administrin als treballadors d'aquests equipaments, ja que ells poden ser la porta d'entrada del virus als centres.

Per la seva banda, la coordinadora de la Unitat Mòbil de Vacunes de l'Alt Pirineu i Aran, Conxita Nogués, ha dit que les vacunes que han arribat aquest dimarts a la regió sanitària van a parar aquest dimecres tant a la residència de Sort com a la d'Esterri d'Àneu i que aquest dijous també s'administraran als dos centres de la tercera edat que hi ha a la Seu d'Urgell. Mentrestant, dilluns es va fer el mateix amb el del Pont de Suert, després d'iniciar diumenge la campanya a la Pobla de Segur.

Nogués ha explicat que la distribució fins al lloc de vacunació es fa en equips formats per dues infermeres i un treballador administratiu. Així, ha afirmat que aborden la campanya amb "il·lusió" i amb l'esperança de poder arribar "al màxim de gent el més aviat possible i poder acabar amb la pandèmia". En aquest sentit, ha dit que tot està funcionant sense incidents i que el personal està "molt satisfet de la feina ben feta". Cal tenir en compte que els vaccins no arribaran de moment a la residència de Puigcerdà, ja que aquesta és vermella.