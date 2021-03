Dos dels quatre centres escolars tancats a Catalunya per covid-19 són de l'Alt Pirineu

Martinet / La Seu d'UrgellDos dels quatre centres escolars que hi ha ara mateix tancats a Catalunya per l'afectació del covid-19 són de comarques de l'Alt Pirineu. Concretament, es tracta de l'escola Pere Sarret, de Martinet, a Cerdanya, i de la llar d'infants Francesc Xavier, de la Seu d'Urgell. Els altres dos centres tancats estan al Palau d'Anglesola, a l'Urgell, i a Lleida.

A banda d'aquests centres tancats, a la Seu d'Urgell hi ha 1 grup amb 21 persones confinades a l'escola Albert Vives, 3 grups amb 77 persones confinades a l'escola Pau Claris, i 4 grups amb 103 persones confinades a l'institut Joan Brudieu. Pel que fa al Pallars Jussà, a Tremp hi ha 5 grups amb 115 persones confinades de l'escola Maria Immaculada. Al Pallars Sobirà, a Sort hi ha 1 grup amb 16 persones confinades a l'escola Àngel Serafí Casanovas. Finalment, a l'Aran, hi ha 2 grups amb 38 persones confinades a l'escola Estudi Alejandro Casona de Les, 1 grup amb 15 persones confinades a l'Escola Garona de Vielha i 1 grup amb 20 persones confinades a l'Institut d'Aran de Vielha.

En conjunt, a Catalunya els grups escolars confinats per covid-19 són 742, 122 menys que en l'anterior balanç fet públic pel departament d'Educació. Això representa un 1,03% dels 72.000 grups que hi ha a tot el país.