L'equip de govern de la Seu descarta demanar la intervenció de la Llar de Sant Josep

L'equip de govern de la Seu d'Urgell no té cap intenció de demanar a la Generalitat que intervingui la Llar de Sant Josep arran del brot de covid-19 detectat fa dues setmanes, t al com li demana la CUP. En declaracions a l' Ara Pirineus, l'alcalde, Jordi Fàbrega, ha deixat clar que "nosaltres no veiem necessària, ni molt menys, una intervenció". En aquest sentit, ha assenyalat que "Salut està molt a sobre de les residències des que va assumir-ne les competències, a l'inici de la pandèmia i, des d'aleshores, ha estat monitorant i col·laborant amb totes les residències de Catalunya, siguin de la titularitat que siguin".

En el cas de la Llar de Sant Josep, Fàbrega ha explicat que el departament hi ha enviat personal d'infermeria i que el coordinador de Salut ha ajudat a fer la sectorització del centre un cop detectat el brot. "De fet, la decisió de traslladar alguns residents a Puigcerdà es va fer per recomanació de Salut, que ja havia preparat un espai amb aquesta finalitat", ha afegit l'alcalde. Per tot plegat, ha deixat clar que " la col·laboració és màxima, l'Ajuntament ha col·laborat amb tot el que se li ha demanat, hi han anat voluntaris... i ara que la situació està controlada i està tot sectoritzat creiem que no té cap sentit fer aquesta intervenció".

A més, fa indicat que "des de l'inici de la pandèmia, i també ara amb aquest brot, hem anat fent reunions periòdiques amb les religioses que gestionen la residència, amb Salut i amb gent de l'ICS. Justament demà tenim una d'aquestes reunions de seguiment i hem convocat tant a la CUP com a Compromís perquè puguin veure tot el que s'ha fet i com s'ha fet".

Fàbrega també ha posat en valor el fet que "durant nou mesos, des de l'inici de la pandèmia, la Llar de Sant Josep havia aconseguit mantenir-se sense cap cas de coronavirus". En aquest sentit, ha assegurat que " s'han fet les coses molt ben fetes, perquè d'una altra manera hi hagués hagut molts més contagis abans, com ha passat en moltes altres residències".

L'alcalde també ha carregat contra la CUP, tot assegurant que "ens sap greu que durant els primers nou mesos de pandèmia, en què ens ha costat molt mantenir la Llar sense cap contagiat, absolutament ningú de la CUP hagi fet cap pas per ajudar, col·laborar o mostrar el seu suport a la Llar. En canvi ara surten amb això de la intervenció quan no han mogut ni un dit per col·laborar amb aquesta institució que fa molts anys que treballa per la Seu i la seva gent, i que gràcies a ella tenim unes places residencials que si no no tindríem".

Fàbrega també ha aprofitat per " donar tot el nostre suport i caliu a les treballadores, les religioses, els usuaris i els familiars de la Llar, que estan passant una temporada molt difícil i que estan fent molts esforços per tirar endavant, mantenint tota la cura cap als residents, com han fet sempre".