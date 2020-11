La detecció de pocs casos torna a fer pujar el risc per sobre de mil a l'Alta Ribagorça

L'Alta Ribagorça ha tornat a superar en les últimes hores el llindar dels 1.000 punts de risc de rebrot de covid-19. Concretament, ha passat de 986 a 1.071, mentre que la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt) ha pujat d'1,79 a 1,85 -si està per sobre d'1, vol dir que el virus s'expandeix. Fa uns dies, aquests indicadors també van créixer amb molta rapidesa, fruit de la detecció d'uns pocs casos, però després havien anat baixant de nou. I és que els experts assenyalen que en zones amb baixa densitat de població pocs positius fan pujar molt ràpidament els índexs, i això és el que està passant aquestes darreres setmanes a l'Alta Ribagorça. Pel que fa als hospitalitzats, una persona de la comarca segueix ingressada per covid-19.

La situació també empitjora lleugerament a l' Alt Urgell, tot i que la comarca es manté amb una Rt per sota d'1, de manera que es considera que el virus retrocedeix. En les últimes hores, aquest indicador ha passat de 0,76 a 0,83, mentre que el risc ha pujat de 373 a 408. Ara mateix al Sant Hospital de la Seu d'Urgell s'hi mantenen 9 persones ingressades per covid-19, una menys que fa 24 hores.

A Cerdanya els índexs també pugen lleugerament: el risc de rebrot passa de 541 a 544 i l'Rt creix de 0,92 a 0,93, mantenint-se, doncs, encara per sota d'1. A l'Hospital de Cerdanya segueix havent-hi 2 persones ingressades per covid-19.

Al Pallars Jussà, que ve d'una pujada important els últims dies, la situació comença a millorar, amb el risc i l'Rt a la baixa. En el primer cas, l'índex passa de 821 a 798 i en el segon, cau d'1,72 a 1,64, tot i que es manté força per sobre d'1, encara. Segons Salut, hi ha 5 persones de la comarca hospitalitzades per covid-19, 2 més que fa 24 hores.

Al Pallars Sobirà, la situació és força més bona, amb un risc que baixa de 139 a 117 i una Rt que passa de 0,35 a 0,32. Segons Salut, hi ha una persona de la comarca hospitalitzada per covid-19, una menys que fa 24 hores. Finalment, a l' Aran la situació també millora, amb un risc que baixa de 272 a 223 i una Rt que cau de 0,50 a 0,42. Segons Salut, una persona de la vall segueix hospitalitzada per covid-19.

Al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran, mentrestant, el risc puja lleugerament, de 379 a 381 i l'Rt es manté en 0,74. Pel que fa als nous positius de covid-19, en les últimes 24 hores se n'han notificat 30 més, de manera que l'acumulat des de l'inici de la pandèmia és de 2.631.