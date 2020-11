El brot detectat a la Llar de Sant Josep de la Seu ja afecta a més de 60 persones

El brot de coronavirus detectat la setmana passada a la residència de gent gran Llar de Sant Josep de la Seu d'Urgell afecta ja a un total de 64 persones, 53 de les quals són residents i 11 més treballadors del centre, segons les dades facilitades pel Departament de Salut. Aquesta xifra suposa el doble de positius respecte al nombre d'afectats d'aquest passat dilluns. En el conjunt d'equipaments d'aquest tipus de les regions sanitàries de Lleida i de l'Alt Pirineu i Aran hi ha 302 casos actius, 81 dels quals corresponen a la regió pirinenca.

Concretament, a la residència Serafí Casanovas de Sort hi ha 13 dels 35 usuaris afectats i tres dels seus 35 empleats. Finalment, a la residència Sant Roc de Bellver de Cerdanya només hi ha el cas actiu d'un resident, el qual acaba el seu període d'aïllament el pròxim dilluns.

Traslladada a l'UCI una persona positiva de l'Aran

D'altra banda, el Conselh Generau d'Aran ha donat a conèixer aquest divendres que una persona que estava ingressada a l'Espitau Val d'Aran va haver de ser traslladada aquest dijous a l'UCI a Lleida. Actualment, al centre aranès hi ha una persona ingressada per covid-19 i aquest divendres no s'ha notificat cap nou cas positiu.