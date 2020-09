El director adjunt de l'Hospital de Cerdanya demana prudència davant l'augment de casos de covid-19

El director adjunt de l'Hospital de Cerdaya, Xavier Conill, ha demanat " ser prudents" davant l'augment de casos de covid-19 registrat a la comarca en les darreres setmanes. A més, ha assegurat que aquesta segona onada no té un origen clar i, per tant, ho ha desvinculat tant de la tornada a l'escola com de l'afluència de visitants i segons residents que hi ha hagut a la zona durant l'estiu. En aquest sentit, ha explicat que el nombre d'ingressos a l'equipament sanitari és inferior al de la primavera i que estan "preparats". De fet, actualment hi ha quatre persones positives i dos de sospitoses que estan aïllades. Des de l'hospital es continuen restringint les visites als acompanyants, excepte si es tracta de menors o persones vulnerables.

Conill ha explicat que l'augment del percentatge del risc de rebrot fins a superar el llindar de 2.000 es deu a la detecció de casos de covid-19 en el cribratge dut a terme recentment a Puigcerdà i al fet que Cerdanya és una comarca amb poca població. A més, també ha volgut destacar el fet que la incidència del virus en aquesta zona va ser molt menor que en d'altres durant la primera onada de la pandèmia.

Creix el risc a Cerdanya, l'Aran i el Jussà, baixa a la resta

En aquests moments, concretament, el risc de rebrot a Cerdanya és de 2.139, quan fa 24 hores era de 2.052. La taxa de velocitat de la malaltia (Rt), que és la que indica a quantes persones pot contagiar un malalt de covid-19, també ha pujat les darreres 24 hores, passant de 2,11 a 2,17 (l'ideal és que no superi l'1).

L'altra comarca de l'Alt Pirineu i Aran on el risc i l'Rt també han pujat força les últimes hores és l'Aran. Pel que fa al risc, aquest ha passat de 214,96 a 339,33, mentre que l'Rt ja s'enfila fins a 2,43. Actualment, a l'Espitau Val d'Aran hi ha 2 persones ingressades d'aquesta comarca. El risc també creix, tot i que de forma molt més lleugera, al Pallars Jussà, on passa de 108,31 a 110,28. L'Rt, mentrestant, s'enfila d'1,19 a 1,33. Ara mateix hi ha 3 persones ingressades a l'Hospital del Pallars amb covid-19.

La situació, en canvi, segueix millorant a l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà. En el primer cas, el risc baixa de 173,56 a 152,63, i l'Rt passa d'1,14 a 1,04. A la Seu d'Urgell, el risc també baixa, de 243 a 217, així com l'Rt, que passa d'1,14 a 1,02. Ara mateix, al Sant Hospital hi ha dues persones ingressades amb covid-19. A l'Alta Ribagorça, el risc baixa de 183,90 a 121,16 i l'Rt passa d'1,26 a 0,83. Un veí d'aquesta comarca segueix ingressat amb covid-19. Finalment, al Pallars Sobirà el risc segueix baixant i passa de 34,04 a 24,31, mentre que l'Rt cau de 0,33 a 0,29.

Al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot puja de 566,22 a 580,69, mentre que l'Rt passa d'1,67 a 1,74. En les darreres 24 hores s'han detectat 9 positius més, de manera que des que va començar la pandèmia l'acumulat és de 1.093 casos.