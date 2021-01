Les empreses de distribució alimentària de Cerdanya i el Ripollès es concentren per reclamar ajuts directes

"Sembla que no existim". Així és com se senten els empresaris de distribució alimentària i de begudes de Cerdanya i el Ripollès. Aquest divendres s'han concentrat amb les furgonetes a Ripoll per reclamar al Govern ajuts directes. Els dos territoris han rebut ajudes pel confinament comarcal que es va decretar abans de Nadal, però en canvi cap d'aquestes empreses ha rebut ni un sol euro. Per això, reclamen a la Generalitat que els tingui en compte. Segons diuen, les pèrdues del sector superen el 60%, i alerten que, si la situació s'allarga, hi haurà empreses que tancaran. Una de les portaveus, Manoli Vega, remarca que són empreses familiars que donen feina a unes 300 persones. "Som un sector directament afectat per les restriccions", afirma.

La concentració s'ha fet pels volts de les onze a la plaça del Monestir del Ripoll. En total, s'han aplegat una dotzena de furgonetes i prop d'una trentena de treballadors del sector. "Fa mesos que estem intentant sobreviure i fer la viu-viu per tirar endavant els nostres negocis, però això ja és insuportable". Manoli Vega, portaveu de les empreses de distribució alimentària i de begudes del Ripollès i Cerdanya i gerent de Delter Alimentació, lamenta que, si la situació s'allarga, hi haurà empreses del sector que hauran de tancar perquè estan "al límit".

Ella és una de la vintena d'empreses que han signat el manifest i que s'han concentrat aquest divendres a Ripoll per demanar al Govern que els tingui en compte i no els exclogui dels ajuts. Segons asseguren, el confinament comarcal decretat el 22 de desembre els ha afectat greument, i els ha provocat pèrdues de més del 60% respecte de l'any passat i algunes fins i tot més. "No és el mateix una pèrdua del 60% en un mes de desembre que en un mes d'octubre", subratlla Vega.

Segons asseguren, no han rebut cap ajut dels que s'han fet arribar a la comarca pel confinament perimetral perquè no s'ha inclòs el sector majorista. Afirmen que ja n'estan farts perquè sembla com si "no existissin". Són conscients de la gravetat de la situació sanitària i que hi ha molts altres sectors que també ho estan passant malament. Però creuen que ha arribat el moment de demanar ajuda per poder "sobreviure" i no haver d'abaixar la persiana.

Empreses petites que depenen del turisme

La majoria d'aquestes empreses de distribució són petites, d'entre 10 i 20 treballadors, que abasteixen els negocis de les comarques de muntanya. Per a ells, el turisme és una font molt important. Remarquen que un 80% del seu negoci són restaurants, hotels i cafeteries, entre d'altres. "Som un esglaó més en la cadena perquè els productes arribin als comerços i establiments", reivindiquen al manifest. Segons Vega, entre les dues comarques, el sector dona feina a unes 300 persones.

La protesta ha consistit en la lectura del manifest, on també hi ha assistit l'alcalde de Ripoll, Jordi Munell i representants de la patronal del Ripollès, la UIER. Seguidament s'ha lliurat al batlle perquè la faci arribar a la Generalitat.

Amb els estocs de Nadal per vendre

Eduard Guillamet, propietari de Vins Guillamet i de distribució de begudes, ha vist reduïda la facturació en un 85% aquest mes de desembre. Amb les restriccions actuals, només pot mantenir una part dels treballadors a mitja jornada i la resta estan amb ERTO. Segons ha explicat, el confinament comarcal del mes de desembre, a les portes de Nadal, els ha deixat amb els estocs encara per vendre. L'únic aspecte positiu és que són productes que no caduquen tan aviat com l'alimentació.

Amb les restriccions actuals, a més, senten que fan "poca feina i mal feta". "Hem de córrer abans el bar no et tanqui a dos quarts de 10 i llavors estàs una estona que no saps què fer perquè no tens repartiment i després entre les 12 h. i les 13 h. et tornes a activar amb quatre caixes més", detalla. Conclou que la situació que viuen és "molt greu" i no amaga sentir-se "espantat" per la incertesa del moment.

La concentració de Puigcerdà

Al mateix temps que Ripoll, una desena de treballadors i empresaris del sector s'han concentrat a Puigcerdà amb els seus vehicles i han llegit el mateix manifest. Seguidament, l'han lliurat a l'alcalde del municipi, Albert Piñeira, que ha escoltat les seves demandes i s'ha compromès a traslladar-ho a la Generalitat.