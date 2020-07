La Seu diu adéu als que no es van poder acomiadar

La Seu d'Urgell ha dut a terme aquest dimarts al vespre un emotiu acte en memòria als urgellencs i a les urgellenques que han mort durant la pandèmia provocada per la Covid-19 i que no han pogut ser acomiadats per part de familiars i amics a causa de l'estat d'alarma. L'homenatge, que duia per títol 'Amb tot el cor', s'ha dut a terme a la sala Sant Domènec i ha comptat amb la presència de més d'un centenar d'urgellencs i urgellenques. L'acte també ha volgut reconèixer als professionals de la sanitat, dels serveis socials i voluntaris de la Seu d'Urgell que han treballat a primera a línia durant la pandèmia.

L'acte, que ha estat encapçalat per l'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, juntament amb bona part de l'equip de govern municipal, i regidors i regidores de la corporació, ha comptat amb les intervencions de Mateu Ubach, psicòleg, i Ramon Aril, en representació dels familiars dels difunts homenatjats. En la seva intervenció, Jordi Fàbrega ha remarcat el patiment de les famílies en no poder estar al costat dels éssers estimats en els moments que aquests patien, de no poder-los acompanyar. Alhora, l'alcalde de la Seu ha volgut subratllar que " la humanitat que s'ha viscut durant aquests tres mesos a l'hospital, a la Llar de Sant Josep, al Seminari, al CAP i a totes les llars on molts de vosaltres us desvivíeu per cuidar la vostra gent ha estat majúscula".

L'alcalde urgellenc ha volgut agrair "en nom de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell de tota la ciutat, a tots aquells que no heu estat confinats perquè la vostra tasca era tan essencial que no us heu pogut aturar. Tots ells imprescindibles, tots, des dels professionals sanitaris, als cossos d'emergència, els qui heu garantit que tinguem menjar a les botigues, Internet a casa, que les administracions funcionessin amb teletreball, la neteja (tan i tan important...). Tots vosaltres heu aconseguit que el món s'aturés perquè era imprescindible per frenar el virus, però que alhora no ens faltés de res".

Per la seva part, Mateu Ubach ha destacat en la seva intervenció "l'enorme anormalitat" de les circumstàncies que els hi ha tocat viure a moltes famílies que han perdut un ésser estimat durant la pandèmia. "Us expresso el més profund condol i tot el respecte", ha reblat. Ubach ha afegit que la "crueltat que ha comportat la pandèmia ha fet que els professionals que ens dediquem a l'acompanyament hem estat en un lloc que no ens pertocava, on havien d'haver estat les famílies".

Una altra intervenció ha estat la de l'urgellenc Ramon Aril que ha dirigit unes paraules com a veí de la ciutat que va perdre la seva mare durant la pandèmia. "La meva mare tenia la malaltia de l'oblit però sembla una paradoxa que al final de la seva vida vam ser nosaltres que la vam haver d'ignorar. És difícil assumir que no la podràs veure al seu llit de mort, que la seva última mirada no serà per als seus familiars, que no li podràs fer l'últim petó..." Aril ha volgut tancar el seu parlament tot reivindicant que "aquest homenatge valgui per reivindicar la memòria dels que ens han deixat i també perquè als que ens hem quedat ens ajudi a conservar-ne aquesta memòria". La seva intervenció ha finalitzat amb uns versos del poeta lleidatà Màrius Torres que va morir també tot sol.

Aquest homenatge també ha comptat amb tres actuacions musicals que s'han anat intercalant entre els tres parlaments. Rafel Llobet ha interpretat al saxòfon 'Invierno Porteño', d' Astor Piazzola; Luis Miguel García, guitarra clàssica, amb 'Adelita' de Francisco Tárrega; i Georgina Fàbregas, que a l'acordió diatònic ha interpretat les peces tradicionals 'Ball Pla d'Alinyà i 'Vestir de Palo'.

En finalitzar l'acte, les famílies han recollit una rosa blanca en memòria dels seus éssers estimats difunts. Val a dir que aquest acte públic ha tingut un aforament limitat, tot complint amb les mesures de seguretat marcades per la normativa sanitària vigent: el públic ha estat assegut a una distància d'1,5 metres entre cadira i cadira; s'ha facilitat gel hidroalcohòlic a l'entrada i sortida de la sala i tothom ha portat mascareta posada.